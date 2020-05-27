Космічне таксі до МКС. Що треба знати про запуск корабля від SpaceX

27 травня відбудеться історична подія, на яку американська космічна галузь чекала майже 10 років. Запуск пілотованого корабля Crew Dragon до МКС з території США.

На орбіту корабель винесе ракета Falcon 9 компанії SpaceX. Старт заплановано у Флориді на Launch Complex 39A.

Розповідаємо, що варто знати про цю місію і чому це так важливо для космічної індустрії - і не лише американської.

З 2011 року, коли США закрили програму Space Shuttle, країна опинилася без власних пілотованих кораблів.

Американські астронавти, фактично, могли потрапити на борт МКС лише одним способом - на російських космічних кораблях "Союз".

Відмова американців від використання "Союзів", фактично, стане новою сторінкою в американській космічній галузі й кінцем залежності від Росії.

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