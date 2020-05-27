Археологи знайшли уламки 200-літнього корабля, що розбився об "Риф кошмару"

Копирайт изображения Laura Carrillo Márquez Image caption Гармата завдовжки майже 2,5 метри

Археологи виявили біля узбережжя штату Кінтана-Роо у Мексиці уламки вітрильного корабля, який, на їхню думку, затонув понад 200 років тому після удару об риф.

Більша частина деревини зігнила, водночас гармата і якір корабля добре збереглися.

Кораблетрощу цього вітрильника назвали на честь Мануеля Поланко, рибалки, який першим виявив це місце та повідомив про нього в Національний археологічний інститут Мексики.

"Риф кошмару"

Уламки корабля знайшли у водах атолового рифу Банко Чинчорро, приблизно в 35 км від Махахуал на узбережжі Карибського басейну Мексики.

Вважають, що цей корабель кінця 18 або початку 19 століття.

Копирайт изображения Laura Carrillo Márquez Image caption Якір знайшли на мілині атолового рифу Банко Чинчорро

Археологи вважають, що судно затонуло після удару об кораловий риф, який ще називають "Рифом кошмару" через небезпеку, яку він становить для моряків.

Мексика оголосила цю територію підводним об'єктом культурної спадщини. Зокрема, там вдалося знайти уламки двох іспанських галеонів.

Мануель Поланко – сімдесята жертва рифу у цій місцевості.

Рибалка на ім’я Мануель Поланко повідомив Мексиканський національний археологічний інститут (INAH) про уламки вітрильного корабля – якір, гармату завдовжки 2,5 метри й чавунні злитки, які, як вважають, використовували для баласту.

80-річний пенсіонер Поланко раніше вже робив неймовірні відкриття у 1960-х та 70-х роках.

Серед його найвідоміших знахідок – уламки корабля, який отримав назву "40 гармат", та вітрильника "Ангел", який перевозив сандалове дерево - природне джерело фіолетового барвника — з Мексики до Європи.

Копирайт изображения Laura Carrillo Márquez Image caption Археологи кажуть, що у місці, де знайшли гармату, дуже сильна течія

Рибалка помітив уламки, які зараз досліджують, ще в 90-х роках, але археологи здійснили перші занурення, щоб їх оглянути, лише впродовж останніх двох місяців.

Щоби відзначити внесок Мануеля Поланко у підводну археологію, вчені INAH вирішили назвати знайдені уламки корабля його іменем.

Через поважний вік Поланко не супроводжував археологів, але послав свого сина Беніто, щоби він вказав їм точне розташування уламків корабля.

Науковці Мексиканського національного археологічного інституту вважають, що уламки могли належати британському вітрильному кораблю, але заявили, що знадобляться додаткові дослідження, перш ніж зможуть підтвердити його походження.

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