Геннадію Москалю стало зле у прямому ефірі. Він у лікарні
Колишній губернатор Закарпатської області та колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль потрапив в лікарню просто під час зйомок у студії телеканалу Newsone.
Москаль відповідав на одне з запитань ведучого В'ячеслава Піховшека.
Він зазначив, що не збирається "працювати на аферистів" з нинішньої владної команди, коли раптом йому стало погано.
Політик зблід та почав втрачати свідомість.
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"Вибачте, будь ласка, в нас гостеві погано", - оголосив в студії ведучий.
Згодом агентство УНН повідомило, що Москаля забрала в лікарню швидка просто зі студії.
За словами медиків, у нього був перепад тиску, про інфаркт чи інсульт не йдеться.
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