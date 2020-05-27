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Колишній губернатор Закарпатської області та колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль потрапив в лікарню просто під час зйомок у студії телеканалу Newsone.

Москаль відповідав на одне з запитань ведучого В'ячеслава Піховшека.

Він зазначив, що не збирається "працювати на аферистів" з нинішньої владної команди, коли раптом йому стало погано.

Політик зблід та почав втрачати свідомість.

"Вибачте, будь ласка, в нас гостеві погано", - оголосив в студії ведучий.

Згодом агентство УНН повідомило, що Москаля забрала в лікарню швидка просто зі студії.

За словами медиків, у нього був перепад тиску, про інфаркт чи інсульт не йдеться.

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