SpaceX Ілона Маска вперше відправив астронавтів у космос
Запуск пілотованого корабля компанії SpaceX з двома американськими астронавтами, Дугласом Герлі та Робертом Бенкеном, на борту відбувся успішно. Корабель Crew Dragon, як і планувалося, рухається у бік Міжнародної космічної станції (МКС).
Ракета-носій Falcon 9 здійняла в небо Crew Dragon близько 22:20 за київським часом.
Перший ступінь ракети відділився приблизно через три хвилини після старту, а приблизно на 10-ій хвилині польоту він, як і планували, повернувся на спеціальну платформу SpaceX в Атлантичному океані.
Корабель продовжує рух до МКС самостійно, використовуючи власні двигуни. Орієнтовно, цей шлях займе трохи менше доби.
Другий ступінь згорить в атмосфері. Після його відділення Центр керування польотами та екіпаж привітали одне одного з успішним запуском.
Запуск Crew Dragon відбувся з другої спроби. Спершу його планували на вечір 27 травня, але виліт довелося скасувати через негоду.
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Астронавти 49-річний Роберт Бенкен і 53-річний Дуглас Герлі почуваються добре. У космосі вони здійснять останні випробування дітища компанії SpaceX, які дозволять переконатись, що Crew Dragon - безпечний для людей космічний транспорт.
Астронавти проведуть на станції від 30 до 110 днів, а сам корабель Crew Dragon, за планами, незабаром поверне на Землю інших астронавтів, що перебувають на МКС.
Прощавай, Росіє
Для Сполучених Штатів це без перебільшення історична подія. Вперше людей у космос запустила приватна компанія.
Крім того, вперше за дев'ять років американці відправили на Міжнародну космічну станцію своїх астронавтів самостійно. З 2011-го США доводилося купувати місця на російських кораблях "Союз".
Це не лише било по міжнародному іміджу США як космічної держави, але й коштувало країні чималих грошей.
Останнім часом вартість відправки лише одного астронавта на "Союзі" складала близько 90 млн доларів - приблизно у чотири рази більше, ніж 10 років тому.
Послуги SpaceX значно дешевші - всього 55 млн доларів за місце.
Нове слово
У кораблі Crew Dragon усе зроблено за останнім словом техніки - на контрольній панелі сенсорні екрани замість кнопок, у астронавтів елегантні комбінезони замість неоковирних скафандрів.
Також в кабіні - зручні сидіння та клімат-контроль.
Та головне те, що ракета-носій після запуску повернеться на землю, а потім її зможуть використати знову. Що дозволить значно здешевити космічні перельоти.
Якби щось пішло не так, на кораблі б спрацювала система перерваного польоту. Завдяки якій капсула з астронавтами має відділитися від корабля та приземлитися на парашуті в Атлантичному океані.
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