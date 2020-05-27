Історичний запуск SpaceX відклали через погоду: коли він відбудеться
Запланований на середу запуск історичної місії корабля SpaceX, який мав доставити двох астронавтів до Міжнародної космічної станції (МКС), відклали на суботу.
Таке рішення довелося ухвалити через несприятливу погоду.
Пілотований корабель Crew Dragon компанії SpaceX мав вилетіти у середу о 23:30 за українським часом.
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На борт вже піднялися два досвідчених астронавти - 49-річний Роберт Бенкен і 53-річний Дуглас Герлі.
Але погода не дозволила вилетіти вчасно. Точність у цьому питанні надзвичайно важлива, адже найменша затримка не дозволила б кораблю перетнутися з МКС, яка летить над Землею зі швидкістю 27 тис. кілометрів на годину, у запланованій точці.
Вперше приватна компанія мала відправити людей у космос. Якби запуск відбувся успішно, це б поклало край залежності США від Росії, кораблі якої доставляли американських астронавтів у космос останні дев'ять років.
На майданчик спостерігати за запуском прибув також президент США Дональд Трамп.
Як все відбувалося?
Астронавти прибули до стартового майданчика завчасно на електромобілі Tesla.
Спершу їх розмістили в спеціальній "білій кімнаті" - стерильне приміщення перед входом в капсулу Crew Dragon. Традиційно космонавти залишили автографи на стіні.
Їх пристебнули до крісел, перевірили всі системи та зв'язок. Всі системи працювали нормально.
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