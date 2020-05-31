Швидкий рецепт класичної піци пепероні

Піцу пепероні, за цим рецептом, приготувати швидко і просто. З начинкою можна експериментувати на свій смак.

Щоб підготувати тісто, змішайте борошно та розпушувач у великій мисці. Додайте сіль, перець та олію. Тоді додайте теплу воду та замішайте тісто. Паралельно розігрійте духовку до 200 градусів.

Місіть тісто з борошном, доки воно не стане гладким та пружним. Розкачайте тісто, щоб воно набуло форми круглого диска приблизно 30 см діаметром. Тоді перекладіть його у підготовлену форму для випікання. Залиште корж у духовці на 3 хвилини.

Інгредієнти:

Для тіста

Борошно - 300 г

Розпушувач - 2 ч. ложки

Олія - 2 ч. ложки

Тепла вода - 150-175 мл

Сіль, перець

Для начинки

Томатна паста - 120 г

Сушені трави - 0,5 ч. ложки

Моцарела - 1 кулька

Салямі - 10 скибочок

Сир чедер чи інший твердий сир - 30 г

Тим часом змішайте томатну пасту, трави, сіль та перець.

Дістаньте форму з духовки. Змастіть тісто соусом, відступивши 1-2 сантиметрів від країв.

Розсипте по поверхні подрібнену моцарелу, викладіть нарізану кружальцями салямі та потертий чедер. Ви також можете додати будь-які інші додатки на свій смак. Наприклад, нарізаний червоний перець, цибулю, чорні оливки без кісточок чи солодку кукурудзу.

Випікайте піцу протягом 15 хвилин, доки сир не стане золотистим і розплавленим. Поріжте піцу та відразу подавайте на стіл.

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