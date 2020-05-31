Швидкий рецепт класичної піци пепероні
Піцу пепероні, за цим рецептом, приготувати швидко і просто. З начинкою можна експериментувати на свій смак.
Щоб підготувати тісто, змішайте борошно та розпушувач у великій мисці. Додайте сіль, перець та олію. Тоді додайте теплу воду та замішайте тісто. Паралельно розігрійте духовку до 200 градусів.
Місіть тісто з борошном, доки воно не стане гладким та пружним. Розкачайте тісто, щоб воно набуло форми круглого диска приблизно 30 см діаметром. Тоді перекладіть його у підготовлену форму для випікання. Залиште корж у духовці на 3 хвилини.
Інгредієнти:
Для тіста
- Борошно - 300 г
- Розпушувач - 2 ч. ложки
- Олія - 2 ч. ложки
- Тепла вода - 150-175 мл
- Сіль, перець
Для начинки
- Томатна паста - 120 г
- Сушені трави - 0,5 ч. ложки
- Моцарела - 1 кулька
- Салямі - 10 скибочок
- Сир чедер чи інший твердий сир - 30 г
Тим часом змішайте томатну пасту, трави, сіль та перець.
Дістаньте форму з духовки. Змастіть тісто соусом, відступивши 1-2 сантиметрів від країв.
Розсипте по поверхні подрібнену моцарелу, викладіть нарізану кружальцями салямі та потертий чедер. Ви також можете додати будь-які інші додатки на свій смак. Наприклад, нарізаний червоний перець, цибулю, чорні оливки без кісточок чи солодку кукурудзу.
Випікайте піцу протягом 15 хвилин, доки сир не стане золотистим і розплавленим. Поріжте піцу та відразу подавайте на стіл.
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