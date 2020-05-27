Запуск SpaceX – нова ера дослідження космосу. Випуск новин

У випуску 27 травня:

Вперше за десятиліття космічний корабель з астронавтами на борту запускають зі США, а не з космодрому Байконур в Казахстані.

Свавілля поліції в Кагарлику на Київщині. Чому місцеві жителі давно розчаровані у роботі правоохоронних органів?

Твіттер проти Трампа. Допис президента США у його улюбленій соцмережі позначили як неправдивий.

І нова реальність концертів: просто неба, у машинах та на дистанції.

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