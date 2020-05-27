Запуск SpaceX – нова ера дослідження космосу. Випуск новин

  • 27 травня 2020

У випуску 27 травня:

  • Вперше за десятиліття космічний корабель з астронавтами на борту запускають зі США, а не з космодрому Байконур в Казахстані.
  • Свавілля поліції в Кагарлику на Київщині. Чому місцеві жителі давно розчаровані у роботі правоохоронних органів?
  • Твіттер проти Трампа. Допис президента США у його улюбленій соцмережі позначили як неправдивий.
  • І нова реальність концертів: просто неба, у машинах та на дистанції.

Ви також можете подивитись випуск на YouTube.

Всі випуски новин на YouTube.

І підписуйтеся на наш Youtube-канал!

Також на цю тему