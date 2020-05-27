Запуск SpaceX – нова ера дослідження космосу. Випуск новин
У випуску 27 травня:
- Вперше за десятиліття космічний корабель з астронавтами на борту запускають зі США, а не з космодрому Байконур в Казахстані.
- Свавілля поліції в Кагарлику на Київщині. Чому місцеві жителі давно розчаровані у роботі правоохоронних органів?
- Твіттер проти Трампа. Допис президента США у його улюбленій соцмережі позначили як неправдивий.
- І нова реальність концертів: просто неба, у машинах та на дистанції.
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