Загроза другої хвилі Covid-19 - погляд з Британії
У Великій Британії лікарі готуються до другого піку епідемії коронавірусу.
Журналісти ВВС отримали ексклюзивний доступ до лікарні в східному Лондоні, де статистика смертності від COVID-19 - одна з найгірших у країні.
Британія має найбільше смертей від коронавірусу у Європі - понад 37 тисяч.
Про те, як запобігти новій хвилі інфекції, на думку британських медиків, кореспондентка ВВС News Україна Ірена Таранюк розповідала в ефірі програми "Факти" з Інною Шевченко на телеканалі ICTV.
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