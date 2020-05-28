Загроза другої хвилі Covid-19 - погляд з Британії

У Великій Британії лікарі готуються до другого піку епідемії коронавірусу.

Журналісти ВВС отримали ексклюзивний доступ до лікарні в східному Лондоні, де статистика смертності від COVID-19 - одна з найгірших у країні.

Британія має найбільше смертей від коронавірусу у Європі - понад 37 тисяч.

Про те, як запобігти новій хвилі інфекції, на думку британських медиків, кореспондентка ВВС News Україна Ірена Таранюк розповідала в ефірі програми "Факти" з Інною Шевченко на телеканалі ICTV.

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