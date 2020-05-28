На Україну насувається циклон з сильними дощами
В Україну йдуть сильні дощі. Попередження про погіршення погодних умов у четвер, 28 травня, опублікувала Державна служба з надзвичайних ситуацій.
За прогнозами синоптиків, вдень у більшості північних, центральних , Одеській та Миколаївській областях будуть сильні дощі.
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Вдень на Лівобережжі будуть грози та сильні пориви вітру - 15-20 м/с.
Таким погоднім умовам присвоюють перший рівень небезпечності - це рівень жовтий. Далі йдуть рівні два і три - помаранчевий і червоний.
"Циклон вже позакидав в Україну дощі з грозами", - пише у Facebook синоптик Наталя Діденко.
По Києву та Київській області вдень 28 травня також значний дощ.
Крім того 28 травня вночі дощі прогнозують у південно-східній частині України.
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