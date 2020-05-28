Одеса пішла під воду "після дощику в четвер": місто затопило через зливи

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Зливи, які викликав активний південний циклон, затопили Одесу: кілька вулиць там опинилися під водою.

Одесити у соцмережах вже жартують про "после дождичка в четверг".

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А міське видання "Думская" зафіксувало, як місцеві навіть "ловили рибу" на одній з вулиць.

Копирайт изображения pushkinska.net Image caption Дехто пробирався по парканах

Підтопило зокрема Приморську та Балківську вулиці в центрі міста, а також вулицю Хімічну.

Балківську навіть почали називати "річкою".

Копирайт изображения Эдуард Конштык Image caption "Рівень води в річці Балківська почав спадати. Кількість втоплених автомобілів в цей раз майже нуль, що не може не радувати", - пише автор фото

А місцева влада пояснює потоп надто сильними зливами.

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При цьому у мерії запевняють, що каналізація не забита, однак її пропускна здатність на розрахована на таку кількість води, пише одеське видання "Таймер".

Копирайт изображения Эдуард Конштык

"На ділянці в районі Приморського суду "змило" дорогу, в деяких місцях - разом з тротуаром. Проїхати там наважуються тільки рідкісні водії фур і позашляховиків", - відзначає інший місцевий сайт "Пушкинская".

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Затопило навіть супермаркети.

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"Б'ють фонтани", - говорить користувач Женя Козинський у коментарі до відео, на якому брудна вода піднімається просто посеред дороги.

Копирайт изображения timer-odessa.net

Синоптик Наталія Діденко пише, що циклон несе сильні дощі і в інші регіони.

Копирайт изображения Эдуард Конштык

"Основні дощі закидатиме на Захід, йтимуть по Півночі та Сходу. Дощі шпацеруватимуть під ручку із грозами та, можливо, з градом", - відзначає вона.

"Циклон - активний, вже - в нас, може за короткий проміжок часу навіть на локальній території помірні дощі переходити у потужні зливи. Особлива готовність сьогодні-завтра мала б бути у комунальних служб", - попереджає синоптик.

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