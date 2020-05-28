Одеса пішла під воду "після дощику в четвер": місто затопило через зливи
Зливи, які викликав активний південний циклон, затопили Одесу: кілька вулиць там опинилися під водою.
Одесити у соцмережах вже жартують про "после дождичка в четверг".
А міське видання "Думская" зафіксувало, як місцеві навіть "ловили рибу" на одній з вулиць.
Підтопило зокрема Приморську та Балківську вулиці в центрі міста, а також вулицю Хімічну.
Балківську навіть почали називати "річкою".
А місцева влада пояснює потоп надто сильними зливами.
При цьому у мерії запевняють, що каналізація не забита, однак її пропускна здатність на розрахована на таку кількість води, пише одеське видання "Таймер".
"На ділянці в районі Приморського суду "змило" дорогу, в деяких місцях - разом з тротуаром. Проїхати там наважуються тільки рідкісні водії фур і позашляховиків", - відзначає інший місцевий сайт "Пушкинская".
Затопило навіть супермаркети.
"Б'ють фонтани", - говорить користувач Женя Козинський у коментарі до відео, на якому брудна вода піднімається просто посеред дороги.
Синоптик Наталія Діденко пише, що циклон несе сильні дощі і в інші регіони.
"Основні дощі закидатиме на Захід, йтимуть по Півночі та Сходу. Дощі шпацеруватимуть під ручку із грозами та, можливо, з градом", - відзначає вона.
"Циклон - активний, вже - в нас, може за короткий проміжок часу навіть на локальній території помірні дощі переходити у потужні зливи. Особлива готовність сьогодні-завтра мала б бути у комунальних служб", - попереджає синоптик.
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