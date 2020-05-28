Тіло стало синє. Поліція побила людину у Миколаєві

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Обережно, фото можуть вас шокувати!

В Україні спалахнув ще один скандал з побиттям людини у поліції.

Випадок стався на Миколаївщині ще в березні. Проте повідомили про нього лише зараз.

Державне бюро розслідувань відкрило справу про побиття чоловіка у поліції. ДБР опублікувало фото чоловіка з великими синцями.

Поліцейських підозрюють у перевищенні влади або службових повноважень, що супроводжувалося насильством ( ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

У Київській області нещодавно затримали двох поліцейських за підозрою у зґвалтуванні та побитті жінки-свідка у райвідділку поліції.