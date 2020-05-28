Тіло стало синє. Поліція побила людину у Миколаєві
Обережно, фото можуть вас шокувати!
В Україні спалахнув ще один скандал з побиттям людини у поліції.
Випадок стався на Миколаївщині ще в березні. Проте повідомили про нього лише зараз.
Державне бюро розслідувань відкрило справу про побиття чоловіка у поліції. ДБР опублікувало фото чоловіка з великими синцями.
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Поліцейських підозрюють у перевищенні влади або службових повноважень, що супроводжувалося насильством ( ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).
У Київській області нещодавно затримали двох поліцейських за підозрою у зґвалтуванні та побитті жінки-свідка у райвідділку поліції.