"Торгівля дітьми", геї та ґвалтівники. Допис дитячого омбудсмана викликав скандал

Копирайт изображения УНІАН Image caption Допис уповноваженого президента з прав дитини Миколи Кулеби викликав хвилю обурення в соцмережах

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба у дописі в Facebook порівняв сурогатне материнство з "торгівлею дітьми" та "рабством" для жінок, а також назвав фіктивним "подружжям" гей-пари, які намагаються отримати дітей завдяки сурогатному материнству.

"Реклама сурогатного материнства, яка сьогодні всюди, "кричить" нам про радісних батьків і щасливі сім'ї. Але вона не говорить нам про те, хто насправді ховається за красивим рекламним буклетом. Є випадки, коли сім'ї - фіктивні, коли "подружжям" можуть виявитися і гомосексуальні пари, і ґвалтівники", - зазначив Микола Кулеба.

Така заява і згадка в одному контексті гей-пар та ґвалтівників викликала обурення деяких користувачів соцмереж, які закликають його вибачитися або взагалі піти у відставку.

Користувачі також згадують про ДТП, учасником якого став Микола Кулеба у листопаді 2019 року.

Тоді, за словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, автомобіль Toyota, яким керував пан Кулеба, "з незрозумілих причин поїхав на червоне світло світлофора" і зіткнувся з автомобілем Volkswagen. Двоє дітей Миколи Кулеби отримали травми, один з них опинився в реанімації. Крапку в цій справі досі не поставили.

Про що допис Кулеби?

"Комерційне сурогатне материнство спрямоване на задоволення інтересів клієнта, який по суті купує дорогий товар - дитину", - вважає Микола Кулеба.

Він пояснює, що виступає за заборону сурогатного материнства і вважає його "рабством", на яке жінка погоджується через бідність.

"Такий формат "передачі" дитини перетворює дитину на об'єкт договору, на товар, за який платять. А якщо "товар" не підходить - договір передбачає можливість його позбутися", - зазначає Микола Кулеба.

Він згадує про випадки, коли подружжя, які користувалися послугами сурогатних матерів відмовлялися від народжених дітей, через виявлені в них вроджені захворювання.

Як відреагували соцмережі

Частина користувачів соцмереж негативно відреагувала на допис Кулеби через його погляди на сурогатне материнство та гей-пари.

Журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва закликає Миколу Кулебу залишити соцмережу і піти у відставку.

"З такими поглядами йому не в омбудсмени треба, а продавати мощі святих в лавці Києво-Печерської лаври", - вважає вона.

"Спочатку омбудсмен з питань дітей Микола Кулеба ліз у дітородні органи жінок. Тепер остапа понесло і він уже визначає, хто такі гвалтівники, а хто такі геї. І що Україна, мовляв, оазис, де геї-гвалтівники можуть купити дитину у сурогатної матері", - зазначає Марина Данилюк-Ярмолаєва.

Журналістка нагадує про ДТП, учасником якої став Кулеба.

"Історія із поїздкою на червоне світло із власними дітьми показала профнепридатність самого Кулеби у питанні захисту дітей. Хто його покриває до цього часу? Бо підозри нема донині", - пише журналістка.

Голова правозахисної організації Amnesty International Оксана Покальчук пише у Facebook, що в неї виникли сумніви у компетентності Дмитра Кулеби.

"Порівнювати метод лікування безпліддя (чим є насправді сурогатне материнство) із "торгівлею дітьми" - глибоко помилкове та маніпулятивне судження з правової точки зору", - зазначає вона.

"Сурогатне материнство - це своєрідний останній шанс для подружжя мати свою дитину, коли всі інші методи лікування безпліддя уже пройдено", - додає правозахисниця.

Вона також вважає дискримінаційним висловлювання пана Кулеби щодо одностатевих пар, і закликає його перепросити за "слова, які несуть ненависть в українське суспільство"

"Ставити гомосексуальні пари, де двоє дорослих людей (жінок або чоловіків) зі свідомої згоди перебувають у стосунках, в один ряд зі злочинцями, що скоїли сексуальне насильство, - неприпустимо", - наголошує пані Покальчук.

"От як так сталося, що зміна влади знесла в країні геть усіх, і лише Микола Кулеба пережив і її, і скоєне ДТП, лишився на посаді та продовжує робити феєричні заяви і видавати себе за захисника прав дітей...", - пише редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко.

Журналіст та медіаексперт Отар Довженко називає дитячого омбудсмана ксенофобом.

"Мені було так цікаво — чому Микола Кулеба не перепросив усіх, не подав у відставку ... і не сів у тюрму за аварію, яку спровокував, мало не вбивши кількох людей (у тому числі дітей). І ось тепер зрозуміло: він був зайнятий. Думав, як заборонити сурогатне материнство...", - пише він.

"Як може людина, яка прямим текстом порівнює гомосексуальні пари з гвалтівниками, обіймати державну посаду? Це що - свідома маніпуляція, розпалювання ворожнечі і ненависті в Україні, чи ви вже самостійно, в односторонньому порядку вирішили, хто можуть вважатися подружжям, а хто - не можуть?", - запитує журналістка Марина Курапцева.

"Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба прирівнює гомосексуальні пари до гвалтівників, говорячи про небезпеку для дітей. Я така зла, що хочу плюнути йому в обличчя", - зазначає координаторка гендерних програм Фонду Бьолля Анна Довгопол.

"Це вже таке позорисько, що я навіть не знаю, як з цього пожартувати", - пише журналістка та засновниця фонду паліативної допомоги ЛаВіта Маргарита Тулуп.

"По перше, легалізуйте одностатеві шлюби. Це так чи інакше буде зроблено рано чи пізно. По друге, пост містить чистої води дискримінацію. Сором для влади, сором для держави. Високопосадовець має зважувати кожне слово. За таке звільняють, як мінімум", - пише в коментарях до допису Миколи Кулеби Світлана Палинська.

Директор аналітичного центру CEDOS Іван Вербицький вирішив пояснити чиновнику різницю між зґвалтуванням та гей-стосунками.

"Зґвалтування - це насилля і злочин, а гомосексуальність - це сексуальна орієнтація, яка є одним з варіантів норми. Я не вибирав свою сексуальну орієнтацію. Я не розумію, чому сам факт мого існування ви ставите в один ряд з насиллям і скоєнням злочину", - пише він.

"Моя сім'я не є фіктивною, пане Кулеба. На жаль, вона є дискримінованою і держава відмовляє мені у праві укладати шлюб", - наголошує Іван Вербицький.

Втім, деякі користувачі підтримують заяву чиновника.

"Пане Микола, підтримую! В мене родичка працює в одній такій лікарні в Києві, так от що відбувається, кожен місяць біля сотні китайців, індусів та інших іноземців приїзджають для купівлі малюка від української сурогатної мати. Це не є нормально люди добрі, це справжня торгівля і дійсно рабство!", - пише в коментарі до допису Миколи Кулеби Дмитро Молчанов.

Пан Молчанов, як і деякі інші коментатори, одночасно засуджує одностатеві шлюби

"Люди добрі, ви у своєму умі, ті що підтримають торгівлю дітьми. Кулеба вірно все написав. А хто хоче, хай продасть свою крихітку комусь. Зовсім з ума зійшли. Я би ще добавила, скільки дітей зникає на утіху збоченцям у світі, педофілам, і я думаю, що з України туди також йде трафік," - пише Олена Агафонова в коментарі до допису.

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