Кагарлик. Що не так із місцевою поліцією в Україні?

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"Не ходіть до тієї поліції", - каже Тамара, контролерка ринку з Кагарлика.

Вона жодним чином не причетна до гучної справи, у якій двох поліцейських підозрюють у зґвалтуванні та катуванні 26-річної жінки. Але Тамара на власному досвіді знає, що з місцевими правоохоронцями небезпечно мати справу.

Керівництво поліції декілька днів тому усунули і вислали виконувачів обов'язків з Київської області.

До нового очільника вже стоїть черга мешканців міста: нове обличчя дає надію вирішити старі, поховані справи. Кореспонденти ВВС News Україна з'їздили до Кагарлика, у поліцейському відділку якого допит перетворився на катування і зґвалтування, за версією постраждалої жінки.

Ми спробували з'ясувати: що ж не так із місцевою поліцією?

Поспілкувавшись з багатьма мешканцями, кількома депутатами різних рівнів та правоохоронцями, ми зрозуміли: проблема поліції в Кагарлику дуже нагадує ситуацію у багатьох українських поселеннях та містечках.

Матеріал Вікторії Жуган та Жанни Безп'ятчук.

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