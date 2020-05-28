Кагарлик. Що не так із місцевою поліцією в Україні?
"Не ходіть до тієї поліції", - каже Тамара, контролерка ринку з Кагарлика.
Вона жодним чином не причетна до гучної справи, у якій двох поліцейських підозрюють у зґвалтуванні та катуванні 26-річної жінки. Але Тамара на власному досвіді знає, що з місцевими правоохоронцями небезпечно мати справу.
Керівництво поліції декілька днів тому усунули і вислали виконувачів обов'язків з Київської області.
До нового очільника вже стоїть черга мешканців міста: нове обличчя дає надію вирішити старі, поховані справи. Кореспонденти ВВС News Україна з'їздили до Кагарлика, у поліцейському відділку якого допит перетворився на катування і зґвалтування, за версією постраждалої жінки.
Ми спробували з'ясувати: що ж не так із місцевою поліцією?
Поспілкувавшись з багатьма мешканцями, кількома депутатами різних рівнів та правоохоронцями, ми зрозуміли: проблема поліції в Кагарлику дуже нагадує ситуацію у багатьох українських поселеннях та містечках.
Матеріал Вікторії Жуган та Жанни Безп'ятчук.
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