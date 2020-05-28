Імунні паспорти і стерильний багаж: як через пандемію зміняться польоти ? Випуск новин

У випуску 28 травня:

Польоти майбутнього: як все буде після пандемії?

Понад 100 тисяч смертей: як коронавірус стрімко поширюється у США.

Як українські собаки знайшли і втратили дім через карантин.

Безпечний концерт на карантині: досвід Данії.

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