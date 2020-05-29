Франція відкриває Ейфелеву вежу та Лувр

Копирайт изображения ВВС

У Франції з наступного тижня відкриваються кафе та ресторани, музеї та монументи. Громадяни країни зможуть поступово повернутися до нормального життя. З такою заявою виступив прем'єр країни Едуард Феліппе.

У Парижа особливий статус

Ситуація у Парижі гірша, ніж у решті країни, тому столиця Франції буде під особливим моніторингом.

Якщо на карті коронавірусу майже вся Франція позначена зеленою зоною, що значить менше випадків коронавірусної хвороби, то Париж - помаранчевий.

Копирайт изображения Reuters Image caption У Парижі небезпека інфікуватися вища

Це означає, що пом'якшення карантину відбуватиметься у Парижі поступово.

Наприклад, їсти та пити у кафе та ресторанах у Парижі можна буде лише на літніх терасах.

У Франції скасовують заборону на подорожі на відстань більш, ніж 100 км, але залишають в силі заборону на зібрання разом більше, ніж 10 людей.

У Франції від коронавірусу померли 28 тисяч людей, а інфікувалися 186 тисяч.

Копирайт изображения EPA Image caption Винахід одного з французьких митців, як можна обідати в ресторані безпечно

Що з рештою країни?

Кафе, бари та ресторани із обмеженнями почнуть працювати з наступного тижня. Персонал повинен носити маски, а клієнти також повинні носити маски під час руху всередині закладів.

Доступ до пляжів, озер та річок також повністю відновлять, сказав пан Філіппе.

"Ми у кращій ситуації, ніж ми очікували", - розповів прем'єр країни.

15 червня Франція планує відкрити кордони з іншими європейськими країнами.

Що у світі з коронавірусом?

На Covid-19 захворіли вже 5,81 млн людей у світі. Видужали 2,4 млн, а померли 360 тисяч.

Найбільше випадків зафіксовано у США - 17, млн і найбільше смертей - понад 100 тисяч.

Другою за кількістю випадків Covid-19 йде Бразилія - 438 тисяч. За минулу добу там новий сумний рекорд - понад тисяча смертей.

У Великій Британії дозволили збиратися групами до шести людей.

В Австралії відновлюють змагання Національної ліги з регбі.

Єврокомісія запропонувала фонд відновлення від коронавірусної хвороби на суму 750 млрд євро. Гранти та позики розподілять між країнами-членами ЄС.

Кіпр зобов'язався оплатили відпочинок кожного туриста, який захворіє на COVID-19 на острові.

В Еквадорі поліція обшукала офіс міністра охорони здоров'я після того, як з'явилася інформація про завищення цін на тести.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!

Підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC