Франція відкриває Ейфелеву вежу та Лувр
У Франції з наступного тижня відкриваються кафе та ресторани, музеї та монументи. Громадяни країни зможуть поступово повернутися до нормального життя. З такою заявою виступив прем'єр країни Едуард Феліппе.
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У Парижа особливий статус
Ситуація у Парижі гірша, ніж у решті країни, тому столиця Франції буде під особливим моніторингом.
Якщо на карті коронавірусу майже вся Франція позначена зеленою зоною, що значить менше випадків коронавірусної хвороби, то Париж - помаранчевий.
Це означає, що пом'якшення карантину відбуватиметься у Парижі поступово.
Наприклад, їсти та пити у кафе та ресторанах у Парижі можна буде лише на літніх терасах.
У Франції скасовують заборону на подорожі на відстань більш, ніж 100 км, але залишають в силі заборону на зібрання разом більше, ніж 10 людей.
У Франції від коронавірусу померли 28 тисяч людей, а інфікувалися 186 тисяч.
Що з рештою країни?
Кафе, бари та ресторани із обмеженнями почнуть працювати з наступного тижня. Персонал повинен носити маски, а клієнти також повинні носити маски під час руху всередині закладів.
Доступ до пляжів, озер та річок також повністю відновлять, сказав пан Філіппе.
"Ми у кращій ситуації, ніж ми очікували", - розповів прем'єр країни.
15 червня Франція планує відкрити кордони з іншими європейськими країнами.
Що у світі з коронавірусом?
- На Covid-19 захворіли вже 5,81 млн людей у світі. Видужали 2,4 млн, а померли 360 тисяч.
- Найбільше випадків зафіксовано у США - 17, млн і найбільше смертей - понад 100 тисяч.
- Другою за кількістю випадків Covid-19 йде Бразилія - 438 тисяч. За минулу добу там новий сумний рекорд - понад тисяча смертей.
- У Великій Британії дозволили збиратися групами до шести людей.
- В Австралії відновлюють змагання Національної ліги з регбі.
- Єврокомісія запропонувала фонд відновлення від коронавірусної хвороби на суму 750 млрд євро. Гранти та позики розподілять між країнами-членами ЄС.
- Кіпр зобов'язався оплатили відпочинок кожного туриста, який захворіє на COVID-19 на острові.
- В Еквадорі поліція обшукала офіс міністра охорони здоров'я після того, як з'явилася інформація про завищення цін на тести.
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Підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC