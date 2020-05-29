Масова стрілянина у Броварах через маршрутки
Зранку, 29 травня, у місті Бровари, що на Київщині, сталася масова стрілянина. Про це повідомила поліція міста.
Кілька десятків людей стріляли один в одного на вулиці поруч з житловими будинками.
За попередньою версією, це був конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальними перевізниками.
Інформації про потерпілих немає.
Повідомлення про стрілянину надійшло о 7:15 ранку.
Працівники місцевої поліції прибули на місце події, де затримали 10 осіб зі зброєю.
Затриманими виявилися люди, які прибули з інших регіонів України.
За фактом хуліганства поліція відкрила кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України.
Користувачі соцмереж постять відео, як відбувалася стрілянина.
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