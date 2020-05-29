Людям старшим 60-ти років не радять виходити на роботу

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МОЗ не радить людям, які старші 60-ти років, виходити на роботу. Про це заявив міністр здоров'я Максим Степан

Винятком є працівники критичної інфраструктури і органів влади.

"У постанові уряду №391 чітко визначено, хто підлягає обов'язковій самоізоляції, в тому числі і люди з групи ризику - старше 60 років", - зазначив міністр.

Люди, які працюють в органах влади, місцевого самоврядування, на об'єктах критичної інфраструктури, можуть працювати і не перебувати в самоізоляції, однак обов'язковим є правила про маски, антисептики, соціальну дистанцію.

"Всі інші люди, зокрема пенсійного віку, повинні перебувати на самоізоляції ", - уточнив міністр.

Друга хвиля коронавірусу

Тим часом заступник міністра здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що слід готуватися до другої хвилі коронавірусу, Вірус може піти за сценарієм грипу та грипоподібних захворювань.

За його словами, треба зробити все, щоб під час другої хвилі не вводити тотальний карантин.

Ляшко додав, що зараз потрібно запобігти нашаруванню різних інфекцій, щоб грип та коронавірус не циркулювали разом.

Раніше Віктор Ляшко заявив, що нульової статистики захворюваності на коронавірус можна очікувати за місяць, з 22 червня.

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Підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC