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У червні порушення на дорогах фіксуватимуть автоматично, так само, як і виписуватимуть штрафи. Крім того, запрацює залізниця і басейни, а газ подешевшає.

Автоматична фіксація, автоматичні штрафи

З 1 червня в Україні почне діяти система автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР).

Як заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, спочатку буде встановлено 17 камер, згодом їхня кількість збільшиться до 40, а на кінець року по всій Україні має працювати до 700 камер автоматичної фіксації. Їх розташування буде відомим, каже міністр.

Спершу система фіксуватиме лише порушення швидкості, - повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Якщо водій перевищив швидкість, система за номером авто визначає власника (і фізичну, і юридичну особу), на якого буде виписаний штраф. Його відправлятимуть порушнику рекомендованим листом за місцем реєстрації впродовж трьох днів.

Крім цього, дізнатися про фіксацію порушення водій може через:

SMS-повідомлення чи електронну пошту, якщо він подасть відповідну заяву до МВС,

на сайтах МВС та Нацполіції в електронному кабінеті водія,

від прикордонної служби при перетині кордону (якщо авто на територію України ввозив нерезидент).

На оскарження штрафу дається 10 днів, а на оплату - 30.

При цьому, як пояснив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Белошицький, реквізити для сплати штрафу за порушення, зафіксоване автоматичною системою, є іншими, ніж для звичайних штрафів. Їх вказуватимуть у постанові про штраф, на відривній квитанції, також вони будуть на сайті МВС та Нацполіції.

За його словами, "євробляхи" штрафуватимуть двома способами. Якщо авто з іноземною реєстрацією завіз громадянин України, то саме він і отримає штраф. Якщо ж машину завіз іноземець чи особа без громадянства, то під час виїзду за межі України прикордонники запропонують оплатити штраф через платіжний термінал, а також попередять, що несплата штрафу є підставою для заборони на в'їзд до моменту оплати.

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За законодавством, порушенням швидкості є перевищення встановлених обмежень на понад 20 км/год.

Штраф за перевищення швидкості на понад 20 км/год становить 255 грн, а за понад 50 км/год. - 510 грн.

Водіїв, які швидко оплачують штраф, стимулюватимуть, а тих, хто зволікає, - каратимуть.

Якщо оплатити штраф впродовж 10 днів від винесення постанови, його сума зменшується наполовину.

Проте через 30 днів після винесення постанови про штраф починає працювати механізм примусового стягнення. У порушника можуть арештувати авто або ж інше майно, а сума штрафу подвоюється.

Далі поступово автоматично фіксуватимуться й інші порушення - правил зупинки, паркування, заборона на пересування смугою для громадського транспорту або ж тротуарами, виїзд на зустрічну смугу.

Перші камери вже встановлені у Києві та Київській області. Вони розташовані у місцях, де часто відбуваються ДТП із важкими наслідками.

Пізніше такі ж камери будуть розташовані по всій Україні. До кінця цього року планується встановити близько 700 камер.

На автошляхах камери для авто фіксації порушень будуть встановлюватися коштом державного бюджету, а у містах - за рахунок місцевих бюджетів.

Автобуси і залізниця рушать

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З 1 червня мають відбутися чергові послаблення карантину. Зокрема, відновиться автобусне сполучення між містами та запрацює залізниця.

За словами в.о. голови "Укрзалізниці" Івана Юрика, з 1 червня будуть запущені 42 поїзди, з яких 10 "Інтерсіті+" та 32 - далекого сполучення. Це приблизно третина від докарантинного обсягу пасажирських маршрутів залізниці.

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"Наразі у пасажирських вагонах, які прямують до регіонів, де ще не послаблено карантин, реалізовуватиметься 50% місць, тобто в одному купе буде перебувати не більше двох осіб", - заявив керівник "Укрзалізниці".

За його словами, "поїзди проходитимуть посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу". В "Укрзалізниці" також "посилили і обробку постільної білизни під час прання".

Як йдеться на сайті компанії, "тимчасово у поїздах не пропонуватимуть напої та кондитерські вироби, а окріп за потреби надаватиметься пасажирам у власний посуд".

Рух електричок спочатку відновлять у 10 областях. За словами керівника "Укрзалізниці", перші електрички запустять у Харківській, Полтавській, Луганській, Донецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Одеській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій областях.

Басейни і спортзали відкриються

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Крім того, з 1 червня відкриються автошколи, спортзали і басейни.

При цьому, як уточнив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, спочатку в уряді не розглядали відкриття басейнів як елемент третього етапу послаблення карантину.

"Але нові дані, які з'явилися сьогодні щодо поширення коронавірусу через водний шлях передачі, зокрема у воді, яка підлягає постійній дезінфекції, дозволяють нам розпочати їх роботу", - пояснив Віктор Ляшко.

Ціни на газ знову суттєво знизяться

Ціни на газ для промисловості у червні мають значно знизитися - на понад 20%.

Мінімальна ціна без урахування ПДВ становитиме 2 713 грн за тисячу кубів проти 3 421 грн у травні. За мінімальною ціною газ можуть купувати споживачі, які не мають боргів, купують більше 50 тис. кубометрів та здійснюють передоплату. Максимальна ціна на газ для промисловості становитиме 3 182 грн буз ПДВ.

Ціни на газ для населення у червні будуть відомі пізніше, адже вони розраховуються за спеціальним алгоритмом. У травні газ для населення коштував на понад 20% дешевше, ніж у квітні. Від початку року ціни на газ для населення знизилися на понад 50% через найнижчі за останні 10 років ціни на європейських газових хабах.

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