Twitter приховав допис Трампа за "героїзацію насильства". Він погрожує закрити соцмережу

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Адміністрація Twitter приховала один із твітів Дональда Трампа про протести в Міннеаполісі, оскільки побачила в ньому ознаки "героїзації насильства". При цьому, зробивши додатковий клік, публікацію все одно можна переглянути - оскільки вона, на думку представників соцмережі, може становити суспільний інтерес.

Що сталося?

У твіті, про який йде мова, президент США заявив, що якщо в Міннеаполісі почнеться мародерство, то правоохоронці відкриють вогонь. Безлади в місті почалися кілька днів тому - після того, як там з провини правоохоронців загинув темношкірий.

Це - новий виток конфлікту між Дональдом Трампом і Twitter. Раніше соцмережа додавала до кількох його повідомлень позначки, що інформація, яка в них міститься, може бути неправдивою та потребує додаткової перевірки.

Незабаром після цього Трамп пригрозив закрити Twitter: "Думаю, що я міг би закрити його. Але потрібно пройти юридичні процедури. Якби його можна було закрити у законний спосіб, я б це зробив", - сказав президент США у четвер.

Ця заява пролунала після того, як Трамп підписав указ про регулювання соцмереж і запобігання "онлайн-цензурі".

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В документі дається нове трактування статті 230 закону про етику у сфері комунікацій, яка звільняє інтернет-компанії від відповідальності за інформацію, що публікується їхніми користувачами, але дає їм право блокувати та видаляти заборонений контент.

Трамп звинуватив соцмережі в тому, що в їхніх руках опинилися "неконтрольована влада": "Ми не можемо дозволити обмеженій кількості соцмереж вручну обирати слова, якими американці можуть обмінюватися в інтернеті. Ця практика - антиамериканська та антидемократична".

На думку президента, коли онлайн-платформи вибірково цензурують думки, з якими не згодні, вони проявляють "небезпечну владу".

Указ дає регуляторам право подавати судові позови до соцмереж на основі того, як вони контролюють контент на своїх платформах - у випадках, якщо вони "використовують свою владу для цензури контенту і замовчування точок зору, які їм не подобаються".

У Twitter указ Трампа вже назвали "реакційним і політизованим", засудили документ і представники Google. У Facebook заявили, що скасування або коригування статті 230 призведе до нових обмежень свободи слова в інтернеті. В компанії переконані: якщо соцмережі нестимуть відповідальність за все, що публікують їхні користувачі, то їм доведеться цензурувати взагалі "все, що може когось образити".

Що за безлади в Міннеаполісі?

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Ввечері у понеділок, 25 травня, поліцейські Міннеаполіса затримали 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда - за підозрою у використанні "підробного платіжного засобу" для оплати товарів у магазині. У рапорті правоохоронці згодом вказали, що Флойд чинив опір під час затримання.

Проте на численних відеозаписах - як із камер спостереження так і зі знятих очевидцями - видно, що Флойд спокійно підкорився поліцейським і дав надягти на себе наручники.

Попри це один з правоохоронців поклав Флойда на асфальт біля патрульного авто і притиснув його шию коліном. У такому положенні затриманий перебував близько семи хвилин і постійно повторював, що йому нічим дихати.

Згодом поліцейським довелося викликати швидку - чоловіка, відвезли в найближчу лікарню, де він незабаром помер, не приходячи до тями.

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Уся ситуація розгорталася на одній з вулиць міста - на очах численних свідків, які знімали все, що відбувається, на камери та вимагали, аби правоохоронці припинили знущатися над Флойдом.

Відеозаписи інциденту зрештою стали вірусними в соцмережах і призвели до скандалу. Вже наступного дня чотирьох поліцейських, що брали участь в арешті, звільнили.

Попри це та обіцянки влади провести розслідування ситуації, на вулиці міста стали виходити численні протестувальники. Спершу мітинги проходили мирно, але поступово переросли в безлади.

Зокрема, мітингувальники спалили відділок поліції, де працювали офіцери, яких звинувачують у смерті Джорджа Флойда. У місті також фіксують численні випадки мародерства.

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