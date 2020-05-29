Чоловіки йшли на секс-гру зі шваброю і помилилися будинком

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В Австралії двоє чоловіків, яких найняли для участі в секс-грі, випадково зайшли не в той будинок.

Інцидент стався ще влітку минулого року. Житель міста Гріффіт (штат Новий Південний Уельс) найняв двох чоловіків для втілення своїх сексуальних фантазій: він хотів, щоб вони проникли в його будинок, зв'язали його в білизні й полоскотали шваброю.

За ці послуги замовник обіцяв заплатити до 5 тисяч австралійських доларів (це близько 3 330 доларів США) - в разі, якщо виконавці зроблять все "дуже добре".

В якийсь момент замовник переїхав на іншу адресу, але виконавців своєї секс-фантазії про це не попередив (за інформацією деяких інших джерел, він вказав у замовленні не ту адресу).

На вулиці, куди приїхали виконавці замовлення, власник одного з будинків помітив світло на своїй кухні. Він не надав цьому особливого значення, бо вирішив, що це його друг, який іноді заходив, щоб зробити собі каву.

В якийсь момент він почув, що до нього звертаються за чужим іменем, відкрив очі й зрозумів, що над ним схилилися двоє незнайомців - з мачете та іншим реквізитом, який вони приготували для рольової гри.

Незвані гості зверталися до нього за ім'ям свого клієнта. Власник будинку заявив, що така людина тут не мешкає і ніколи не мешкала.

Зрештою двоє чоловіків з мачете і шваброю усвідомили свою помилку, вибачилися й поїхали геть. Власник будинку викликав поліцію.

Згодом чоловіки все-таки з'ясували справжню адресу свого клієнта й поїхали до нього. Незабаром за ними приїхала поліція.

Як повідомляють австралійські ЗМІ, одного з чоловіків тепер виправдали за справою про проникнення в чуже житло зі зброєю.

Суддя, який розглядав цю справу, назвав її обставини "незвичайними".

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