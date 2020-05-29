Куля у вікно квартири. Стрілянина в Броварах нагадала про 90-ті
- 29 травня 2020
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Під час масової "бандитської" стрілянини в Броварах мало не постраждали мешканці квартири одного з будинків. Куля вибила вікно і влетіла у квартиру. Цей епізод відзняли на відео.
Стрілянина розпочалася, за попередніми даними, після 7 години ранку. Поліція каже про 10 затриманих та 3 поранених.
Керівництво МВС пов'язує стрілянину з конфліктом між організаторами маршрутних перевезень.
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