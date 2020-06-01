Десна рекордно обміліла - як це виглядає
- 1 червня 2020
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Десна цього року рекордно обміліла. Замість звичного рівня - 680 сантиметрів - зараз вода ледве подолала позначку 160 сантиметрів.
У гідрометцентрі кажуть, що такого не фіксували за всі 140 років спостережень.
Рибалка Галина із Чернігова ходить відпочивати на Десну з дитинства. Її дуже засмучує ситуація з обмілінням - каже, що тепер риби можна наловити хіба що для кота.
Матеріал Романа Лебедя й Олени Сидоренко.