Десна рекордно обміліла - як це виглядає

Десна цього року рекордно обміліла. Замість звичного рівня - 680 сантиметрів - зараз вода ледве подолала позначку 160 сантиметрів.

У гідрометцентрі кажуть, що такого не фіксували за всі 140 років спостережень.

Рибалка Галина із Чернігова ходить відпочивати на Десну з дитинства. Її дуже засмучує ситуація з обмілінням - каже, що тепер риби можна наловити хіба що для кота.

Матеріал Романа Лебедя й Олени Сидоренко.