Тайвань скасував кримінальну відповідальність за подружню зраду

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Конституційний суд Тайваню визнав, що подружня зрада не може вважатися кримінальним злочином. Тим самим суд визнав відповідну статтю кримінального кодексу країни неконституційною.

Скасована стаття передбачала покарання за подружню зраду у вигляді до одного року позбавлення волі. Його дія поширювалася як на людей, що перебувають у шлюбі, так і на тих, хто вступав у статеві стосунки з чужими дружинами чи чоловіками.

За декриміналізацію подружньої зради активно виступали борці за права жінок. Адже попри те, що закон рідко призводив до реальних ув'язнень, найчастіше під його дію потрапляли саме жінки, кажуть правозахисники.

Як зазначає Taipei Times, альтернативою ув'язненню була виплата штрафу, але навіть у цьому випадку порушника все одно з'являлася судимість.

Нерідко, пише видання, закон використовувався для вимагань та шантажу. Приміром, чоловіки могли винаймати детективів, аби ті слідкували за дружинами, яких вони підозрювали у зраді. Якщо здогадки підтверджувалися, то докази зради використовувалися для шантажу коханців дружин - їм погрожували в'язницею й вимагали гроші.

Консервативно налаштована частина суспільства, навпаки, виступала проти скасування статті й наголошувала, що норма сприяє підтримці інституту шлюбу.

"Закон про зраду мало в чому сприяв збереженню шлюбу. Втручання держави в шлюбні стосунки людей мало радше негативний вплив", - заявив Лін Гуї-Гуань, генеральний секретар міністерства юстиції Тайваню, коментуючи рішення Конституційного суду.

Упродовж останніх років аналогічні статті про подружню зраду також були скасовані в Індії та Південній Кореї.

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