Стрілянина у Броварах – що відомо? Випуск новин
У випуску 29 травня:
- Стрілянина у Броварах: скількох людей вже затримали і чому сталась збройна сутичка.
- Що відбувається із пасажирськими перевезеннями в Україні? Наскільки захищені пасажири та водії маршруток?
- Спалений відділок поліції і мародерство: у США протестують через загибель афроамериканця.
- Обміліла Десна: українські річки пересихають без весняного водопілля.
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