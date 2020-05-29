Стрілянина у Броварах – що відомо? Випуск новин

  • 29 травня 2020

У випуску 29 травня:

  • Стрілянина у Броварах: скількох людей вже затримали і чому сталась збройна сутичка.
  • Що відбувається із пасажирськими перевезеннями в Україні? Наскільки захищені пасажири та водії маршруток?
  • Спалений відділок поліції і мародерство: у США протестують через загибель афроамериканця.
  • Обміліла Десна: українські річки пересихають без весняного водопілля.

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