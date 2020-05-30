Палять авто і будинки: у США масові протести через загибель афроамериканця

Копирайт изображения Reuters Image caption В Атланті, штат Джорджія, протестувальники підпалили машину правоохоронців біля штаб-квартири CNN

У містах США другий день відбуваються масові сутички з поліцією через загибель у Міннеаполісі неозброєного афроамериканця Джорджа Флойда. Протестувальники палять поліцейські відділки і автівки, трощать будинки.

Напередодні заарештували одного з чотирьох колишніх працівників поліції, звільнених у зв'язку зі смертю Флойда. Протестувальники вимагають притягнути до суду інших причетних.

Джордж Флойд загинув 25 травня. Його авто зупинили поліцейські, що перевіряли інформацію про використання фальшивих банкнот. Під час затримання один з правоохоронців натиснув коліном йому на шию. Згодом Флойд помер у лікарні.

Влада заявила, що під варту взяли Дерека Шовіна. Саме він застосував задушливий прийом проти Флойда.

Шовіну висунули обвинувачення у ненавмисному вбивстві, пов'язаному із застосуванням сили. За законами штату Міннесота, подібний злочин передбачає покарання до 25 років позбавлення волі.

Однак це не зупинило протести. Сотні людей зібралися у Вашингтоні біля Білого дому, який в п'ятницю на короткий час заблокували. Вони вимагали справедливості в зв'язку зі смертю 46-річного Флойда. Розмахуючи його світлинами, присутні скандували: "Я не можу дихати". Це були останні слова Флойда.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Протестувальники в Міннеаполісі тікають після того, як поліція застосувала сльозогінний газ

Президент США Дональд Трамп назвав загибель Флойда жахливою. Він розповів, що говорив з родиною загиблого, назвавши їх "чудовими людьми".

Протести були у Міннесоті, Нью-Йорку, Каліфорнії. Запеклі сутички між протестувальниками і поліцією сталися в Лос-Анджелесі, Чикаго, Денвері, Г'юстоні, Луїсвіллі, Феніксі, Колумбусі і Мемфісі.

В Атланті протестувальники трощили будинки та підпалили авто поліцейських неподалік від штаб-квартири телекомпанії CNN.

Мер міста Кейша Ленс Боттомс засудила подібні дії: "Це не протест. Це не в дусі Мартіна Лютера Кінга-молодшого. Ви ганьбите наше місто. Ви ганьбите життя Джорджа Флойда".

Копирайт изображения Laura Fuchs Image caption Протестувальники промивають очі молоком після того, як поліція застосувала сльозогінний газ у Нью-Йорку

У Далласі поліцейські застосували сльозогінний газ після того, як їх закидали камінням.

У Лос-Анджелесі та Окленді протестувальники перекрили дороги, вони били вікна та писали на стінах "Смерть копам!"

Протести охопили міста США після кількох днів мародерства і підпалів у самому Міннеаполісі. Ще у вівторок там сотні людей вийшли до перехрестя, де загинув Флойд. У ніч на п'ятницю в Міннеаполісі підпалили поліцейський відділок.

Реакція Трампа

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що попросив американське міністерство юстиції прискорити розслідування смерті Джорджа Флойда.

Трамп також заявив, що "мародерам не можна дозволяти глушити голоси мирних демонстрантів".

Копирайт изображения EPA Image caption Люди збираються біля Білого дому, скандуючи: "Я не можу дихати" та "Припиніть нас вбивати"

Раніше він написав у Twitter, що може направити гвардію в Міннеаполіс, якщо там не припиняться заворушення: "Коли починається мародерство, починається стрілянина".

Соцмережа приховала допис політика. Під ним з'явилося повідомлення: "Ця публікація порушує правила Twitter щодо героїзації насильства".

Війська національної гвардії США направили до охопленого протестами Мінеаполіса напередодні.

Як помер Джордж Флойд?

25 травня автомобіль Флойда зупинили поліцейські, які перевіряли інформацію про використання фальшивих банкнот. Флойду наказали відійти від машини. За словами поліцейських, він чинив опір арешту. У офіцерів працювали нагрудні камери, однак їхні записи вилучили для розслідування.

"Офіцерам вдалося надіти на підозрюваного наручники, після чого вони помітили, що йому погано", - йшлося в офіційній заяві поліції.

Відео, яке виклали у загальний доступ, починається вже з моменту, на якому білий поліцейський застосовує задушливий прийом, наступаючи коліном на шию затриманого. На іншому відео, яке записав одним з очевидців, чути, як Флойд повторював: "Я задихаюся! Я задихаюся!"

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