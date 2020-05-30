Катування у Кагарлику: з поліції звільнили 10-х людей

Image caption Вказівник до кагарлицької поліції

Після резонансного злочину у Кагарлику, де у поліцейському відділку дев'ять годин били і ґвалтували жінку, з поліції звільнили 10 людей.

Про такі результати першого службового розслідування у Кагарлицькому відділенні поліції повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Інцидент стався у ніч з 23 на 24 травня у Кагарлицькому відділку поліції. У злочині підозрюють двох поліцейських.

Їх заарештували, але своєї провини вони не визнають і кажуть, що це наклеп.

Затримали швидко

Начальник головного управління Нацполіції Київщини наголосив, що підозрюваних у зґвалтуванні та побитті жінки затримали швидко.

Окрім того, до приїзду співробітників Державного бюро розслідувань охороняли їхні кабінети, щоб зберегти докази.

Службове розслідування проводять щодо 19 працівників.

"Мета службового розслідування - встановити причини та умови, які сприяли вчиненню цього злочину. А головне - не допустити, щоби таке повторилося", - сказав пан Нєбитов.

Image caption Будівля поліції в Кагарлику зовсім невелика. У ніч проти 24 травня тут перебували не ліше двоє підозрюваних, але й чергова опергрупа.

Що сталося у Кагарлику?

За повідомленням ДБР, жінку викликали до відділку як свідка ввечері в суботу, 23 травня. Їй пояснили, що у селі, де вона проживає стався грабіж, і їй треба дати пояснення у цій справі.

У поліцейському відділку її почали катувати - вдягали протигаз, застосовували кайданки та стріляли з табельної зброї над головою. Після цього поліцейський кілька разів її зґвалтував.

Також у поліції побили чоловіка, який у той час перебував у райвідділі.

Як розповів ВВС News Україна адвокат потерпілої Євген Мельниченко, причиною трагедії могла стати давня історія домагань і бажання помсти через відмову.

"Один з підозрюваних домагався дівчину давно. Вона йому відмовляла, це і викликало реакцію помсти", - каже адвокат.

Поліцейським оголосили підозру, керівництво відділу відсторонили від виконання обов'язків, а підрозділ - розформували.

На лаві підозрюваних опинилися поліцейські Микола Кузів і Сергій Сулима.

Голосіївський райсуд Києва обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці (до 22 липня) без права внесення застави.

Кореспонденти ВВС News Україна побували у відділенні поліції Кагарлика, де стався цей інцидент. Це невелике приміщення і навряд чи стільки годин крику могли залишитись не помічними.

Нічні допити в Україні заборонені. Увечері й вночі в таких відділках чергує ціла опергрупа. Де були всі ці правоохоронці? Вони щось чули, бачили, розуміли? Ці питання, які кореспонденти ВВС News Україна адресували місцевій поліції, залишилися без відповіді.

А ще у цьому відділку поліції зникли 20 проваджень. Керівництво поліції декілька днів тому усунули і вислали виконувачів обов'язків з Київської області.

До нового очільника вже стоїть черга мешканців міста: нове обличчя дає надію вирішити старі, поховані справи.

Рік тому в Переяславі вбили 5-річного хлопчика Кирила Тлявова. Підозру у вбивстві дитини з необережності Державне бюро розслідувань (ДБР) винесло інспектору поліції Івану Приходьку. За версією слідства, він здійснив смертельний постріл, вправляючись у стрільбі з вогнепала посеред житлового району міста.

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