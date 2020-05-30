Проти свавілля. У США горять поліцейські відділки (відео)

Копирайт изображения ВВС Image caption Мінеаполіс палає. Там протестують проти свавілля поліції

В понеділок у Міннеаполісі під час арешту загинув афроамериканець. Джорджу Флойду було 46 років. Коли правоохоронці витягли його з машини і вирішили заарештувати, він не чинив опору.

Поліцейський притиснув коліном йому шию до землі, хоча Джордж казав, що задихається, і благав не вбивати.

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Це на відео зафіксували свідки трагедії. Дії саме цього правоохоронця раніше вже розслідували. Він брав участь у трьох стрілянинах під час затримань і одних смертельних перегонах. Усіх поліцейських, які затримували Джорджа, звільнили з органів.

Та протести це не спинило, демонстранти вважають дії поліції проявом расизму. У п'ятницю протестувальники спалили поліцейський відділок. Демонстрантів Міннеаполіса підтримали в інших американських містах.

Солідарність з ними висловив і кандидат у президенти Джо Байден. А президент США Дональд Трамп написав у Твіттері, що у відповідь на погроми магазинів силовики стрілятимуть. Твіттер приховав цей допис і маркував як такий, що розпалює ворожнечу.

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