Проти свавілля. У США горять поліцейські відділки (відео)
В понеділок у Міннеаполісі під час арешту загинув афроамериканець. Джорджу Флойду було 46 років. Коли правоохоронці витягли його з машини і вирішили заарештувати, він не чинив опору.
Поліцейський притиснув коліном йому шию до землі, хоча Джордж казав, що задихається, і благав не вбивати.
Це на відео зафіксували свідки трагедії. Дії саме цього правоохоронця раніше вже розслідували. Він брав участь у трьох стрілянинах під час затримань і одних смертельних перегонах. Усіх поліцейських, які затримували Джорджа, звільнили з органів.
Та протести це не спинило, демонстранти вважають дії поліції проявом расизму. У п'ятницю протестувальники спалили поліцейський відділок. Демонстрантів Міннеаполіса підтримали в інших американських містах.
Солідарність з ними висловив і кандидат у президенти Джо Байден. А президент США Дональд Трамп написав у Твіттері, що у відповідь на погроми магазинів силовики стрілятимуть. Твіттер приховав цей допис і маркував як такий, що розпалює ворожнечу.
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