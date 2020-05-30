Поліцейська аварія у Харкові: двоє загиблих
У Харкові сталася смертельна аварія за участі патрульної машини та авто, у якому також був представник поліції.
У цій аварії загинуло двоє людей.
Про це повідомило Державне бюро розслідувань, яке займається цією справою.
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За попередньою інформацією, в ніч з 29 на 30 травня Daewoo Lanos, яким керував працівник поліції з Харкова, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу.
Його автомобіль зіткнувся з авто патрульної поліції Toyota Prius.
Daewoo Lanos загорівся, а його водій та пасажир загинули на місці пригоди.
Двоє патрульних, які були у службовому автомобілі, отримали травми.
Зараз вони у лікарні.
Раніше у Київській області затримали двох поліцейських за підозрою у зґвалтуванні та побитті жінки-свідка у райвідділку поліції.
26-річна жінка, яку ґвалтували та катували у поліції, розповіла, що один з поліцейських неодноразово її домагався. Підозрювані своєї провини не визнають і кажуть, що це наклеп.
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