Здавав квартиру у Британії: скільки грошей заробив Зеленський?

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Будинок в Італії, квартира у Британії, готельні номери в Грузії — президент Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про доходи та витрати за 2019 рік.

Згідно з декларацією, доходи Володимира Зеленського та його родини у 2019 році склали понад 28 млн грн.

З травня 2019 року пан Зеленський не займається підприємницькою діяльністю та отримує лише заробітну платню за роботу президента.

З травня по грудень 2019 року його зарплата склала 208 тис. грн.

Родина Зеленських володіє будинком площею понад 300 квадратних метрів під Києвом, там же земельною ділянкою у 1200 квадратних метрів, будинком в Італії площею у 413 квадратних метрів, квартирою у Великій Британії, кількома квартирами в Україні.

Копирайт изображения facebook.com/olenazelenska.official Image caption Володимир і Олена Зеленські задекларували понад 28 млн грн

Також президент є власником певної кількості готельних номерів в Грузії, які ще будуються.

Володимир Зеленський задекларував 4 мільйони 423 тисячі гривень, які він отримав від продажу нерухомості на вулиці Великій Васильківській у Києві, що належала його дружині.

Торік родина президента продала корпоративні права дванадцяти українських підприємств родині Сергія Шефіра на суму 246 тисяч 144 гривні.

Як повідомляє пресслужба президента, Володимир Зеленський навесні 2019 року позбувся акцій компанії Green Family LTD, а також усіх чотирьох торгових марок, які були зареєстровані у Російській Федерації.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Актори студії "Квартал-95" грають президента і його дружину

При цьому Володимир Зеленський і далі володіє великою кількістю торгових марок. Так, у 2019 році зареєстрували дві торгові марки "Слуга народу" на його ім'я.

Компанія PricewaterhouseCoopers у 2019 році оцінила вартість торгової марки "Вечірній квартал" у 45 мільйонів гривень, марки "Розсміши коміка" у 14 мільйонів 650 тисяч гривень.

Володимир Зеленський отримав роялті від використання цих торгових марок у сумі 5 мільйонів гривень.

Також родина Зеленських одержала 3 мільйони 200 тисяч гривень за надання в оренду квартири у Великій Британії.

У 2019 році президент витратив 11 мільйонів 500 тисяч гривень як внесок до виборчого фонду кандидата в президенти України.

Понад півмільйона заплатив за консультативні послуги компанії PricewaterhouseCoopers.

У пресслужбі президента розповіли, що за поїздку Володимира Зеленського до Султанату Оман платила дружина Олена Зеленська.

Копирайт изображения president.gov.ua

Також у декларації Зеленський згадав кілька годинників - Breguet, Tag Heuer, Rolex, сережки та каблучку з діамантами Graff, автомобілі Land Rover і Mercedes-Benz, паркувальні місця та кілька патентів на винаходи.

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