"Америка знову запускає": NASA більше не потрібні "Союзи"

Запуск пілотованого корабля компанії SpaceX з двома американськими астронавтами відбувся успішно.

Корабель Crew Dragon, як і планувалося, рухається у бік Міжнародної космічної станції (МКС). І дістанеться туди в другій половині дня 31 травня.

Востаннє США відправляли астронавтів у космос ще у 2011 році.

Відтоді кожен політ американців на МКС потребував послуг "Роскосмосу", а саме - транспортування астронавтів до Міжнародної космічної станції на російських космічних кораблях "Союз".

Компанії Ілона Маска вдалося перервати дев'ятирічну паузу Америки в пілотованих польотах.

Старт Crew Dragon у США нарекли фразою "Америка знову запускає".

Якщо політ буде успішним, NASA користуватиметься послугами SpaceX на постійній основі.

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