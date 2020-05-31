На адмінкордоні з Кримом викрали українського військового

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На адмінкордоні з анексованим Росією Кримом викрали українського військового. Про це повідомила військова служба правопорядку ЗСУ у Facebook.

Військовий зник в ніч з п'ятниці на суботу на спостережному посту в районі півострова Чонгар.

"За попередньою інформацією, військовослужбовця під час несення служби викрадено. Неподалік спостережного посту виявлені сліди боротьби з невідомими особами", - повідомили у військовій службі правопорядку.

Пошуки військового закінчилися безрезультатно, на телефонні дзвінки він не відповідає.

16 квітня Україна провела обмін з "ДНР" та "ЛНР". Додому змогли повернутися 17 цивільних, двоє українських військових та один правоохоронець.

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