На адмінкордоні з Кримом викрали українського військового
На адмінкордоні з анексованим Росією Кримом викрали українського військового. Про це повідомила військова служба правопорядку ЗСУ у Facebook.
Військовий зник в ніч з п'ятниці на суботу на спостережному посту в районі півострова Чонгар.
"За попередньою інформацією, військовослужбовця під час несення служби викрадено. Неподалік спостережного посту виявлені сліди боротьби з невідомими особами", - повідомили у військовій службі правопорядку.
Пошуки військового закінчилися безрезультатно, на телефонні дзвінки він не відповідає.
- Зеленський розлютив Росію заявою про Крим - західні ЗМІ
- Обмін полоненими завершився: кого звільнили
- "У Крим - тільки на танках". Що ще сказав Сенцов на першій прес-конференції
16 квітня Україна провела обмін з "ДНР" та "ЛНР". Додому змогли повернутися 17 цивільних, двоє українських військових та один правоохоронець.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!