Як на МКС вітали астронавтів з Crew Dragon
- 31 травня 2020
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Космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX успішно зістикувався з Міжнародною космічною станцією.
Це перший в історії політ людини у космос на приватному космічному кораблі.
Пілоти Crew Dragon - астронавти Даг Герлі та Боб Бенкен - приєдналися до двох росіян і одного американця, які зараз перебувають на МКС.
Когось із них корабель компанії SpaceX повезе назад на Землю.
А Герлі та Бенкен проведуть на Міжнародній космічній станції від 30 до 110 днів.
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