Як на МКС вітали астронавтів з Crew Dragon

  • 31 травня 2020

Космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX успішно зістикувався з Міжнародною космічною станцією.

Це перший в історії політ людини у космос на приватному космічному кораблі.

Пілоти Crew Dragon - астронавти Даг Герлі та Боб Бенкен - приєдналися до двох росіян і одного американця, які зараз перебувають на МКС.

Когось із них корабель компанії SpaceX повезе назад на Землю.

А Герлі та Бенкен проведуть на Міжнародній космічній станції від 30 до 110 днів.

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