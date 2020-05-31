Корабель Space X з астронавтами сьогодні здійснить стиковку з МКС

Копирайт изображения NASA Image caption Роберт Бенкен та Дуглас Герлі вночі телефонували на Землю з корабля Dragon

Корабель SpaceX з американськими астронавтами Дугласом Герлі та Робертом Бенкеном сьогодні здійснить стиковку з Міжнародною космічною станцією (МКС), повідомляє науковий кореспондент ВВС Джонатан Амос.

Після запуску ракети Falcon-9 з космічного центру Кеннеді у Флориді корабель з астронавтами на борту летить у напрямку орбітальної платформи.

Екіпаж NASA зараз подорожує у кораблі Dragon, який поставила компанія Ілона Маска SpaceX - вперше в історії космічних польотів людини.

Корабель має здійснити стиковку з МКС приблизно о 16:30 за київським часом. Це буде автоматичний процес, астронавтам не доведеться втручатися, якщо не виникне якихось проблем.

Корабель підлетить під МКС і маневруватиме до місця стиковки у носовій частині станції. Після стиковки та перевірки тиску, обидва астронавти приєднаються до американсько-російського екіпажу, який зараз працює на МКС.

Перед стиковкою астронавти отримали достатньо часу для відпочинку і долучилися до традиції американських астронавтів - надали назву своєму кораблю.

Дуглас Герлі і Роберт Бенкен вирішили назвати його "Capsule Endeavour" ("Корабель Прагнення").

"Ми обрали Endeavour з кількох причин. Перша - через це неймовірне прагнення, з яким NASA, SpaceX та США працювали від закінчення програми шатлів ще в 2011 році. Інша причина - трохи більш особиста для Боба та мене. Ми обидва здійснили свої перші польоти на шаттлі Endeavour, і використовувати цю назву для нас значить дуже багато", - пояснив астронавт Герлі.

Шаттл Endeavour припинили використовувати дев'ять років тому з рештою шатлів NASA. Його назвали на честь корабля Endeavor, яким командував британський дослідник Джеймс Кук під час подорожі до Австралії та Нової Зеландії наприкінці XVIII сторіччя.

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Як відбувався запуск

Запуск пілотованого корабля компанії SpaceX з двома американськими астронавтами, Дугласом Герлі та Робертом Бенкеном, успішно відбувся у суботу.

Ракета-носій Falcon 9 здійняла в небо Crew Dragon близько 22:20 за київським часом.

Перший ступінь ракети відділився приблизно через три хвилини після старту, а приблизно на 10-ій хвилині польоту він, як і планували, повернувся на спеціальну платформу SpaceX в Атлантичному океані.

Запуск Crew Dragon відбувся з другої спроби. Спершу його планували на вечір 27 травня, але виліт довелося скасувати через негоду.

Астронавти 49-річний Роберт Бенкен і 53-річний Дуглас Герлі почуваються добре. У космосі вони здійснять останні випробування дітища компанії SpaceX, які дозволять переконатись, що Crew Dragon - безпечний для людей космічний транспорт.

Астронавти проведуть на станції від 30 до 110 днів, а сам корабель Crew Dragon, за планами, незабаром поверне на Землю інших астронавтів, що перебувають на МКС.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Компанія Ілона Маска SpaceX стала першою приватною компанією, яка розробила корабель для польотів астронавтів

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