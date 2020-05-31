У Білорусі затримали популярного критика Лукашенка. Що про нього відомо?

Копирайт изображения Nasha Niva Image caption Популярний блогер Сергій Тіхановський збирає підписи за висуненням кандидатом в президенти Білорусі своєї дружини Світлани. Його самого до участі у виборах не допустив ЦВК

Сергія Тіхановського, популярного блогера, який критикує білоруську владу на YouTube-каналі "Країна для життя", і дев'ятьох його прихильників затримали із застосуванням сили у місті Гродно під час пікету в рамках передвиборчої кампанії.

Президентські вибори в Білорусі призначені на 9 серпня, зараз в країні проходить збір підписів за висунення кандидатів в президенти. Загалом підписи громадян збирають 15 зареєстрованих ЦВК Білорусі претендентів.

Блогер Тіхановський керує групою зі збору підписів за висунення своєї дружини Світлани Тіхановської. Висунення самого блогера заблокував ЦВК: Тіхановський перебував під адміністративним арештом і не міг особисто зареєструвати свою ініціативну групу.

За кілька днів висунення кандидатом в президенти Світлани Тіхановської підтримали понад 10 тисяч людей. Ставити підписи громадяни збираються, побачивши логотип каналу "Країна для життя" і величезний шльопанець з гаслом "Стоп тарган!" За твердженням Тіхановського, гасло народилося спонтанно, "з народних мас".

До підписних столів в центрі Мінська в минулі вихідні вишикувалися кілька тисяч людей, в обласному центрі Могильов бажаючі поставити підпис чекали своєї черги кілька годин, розповідають очевидці.

Копирайт изображения nn.by Image caption На площі перед міськвиконкомом Могильова люди довго чекали у черзі, аби поставити підпис за критиків президента Лукашенка

Що відбулося в Гродно

У п'ятницю в Гродно, на заході Білорусі, Тіхановський та активісти каналу "Країна для життя", як і в інших містах, протягом декількох годин проводили трансляцію наживо збору підписів і спілкувалися з присутніми.

Люди висловлювали невдоволення діями влади в період пандемії коронавірусу, низькими зарплатами, закликали Лукашенка залишити президентську посаду після 26 років правління, скандували "Стоп тарган!" і "Живе Білорусь!"

Після восьмої вечора Тіхановського стала хапати за одяг якась жінка, вимагаючи показати дружину і обурюючись збором людей під час коронавірусної небезпеки.

Блогер спробував ухилитися, але до нього тут же кинулися двоє міліціонерів у формі. Присутні заступили Тіхановського - і один з міліціонерів одразу ж опинився на асфальті.

З припаркованих неподалік восьми мікроавтобусів вибігли люди в штатському і формі ОМОН, силою потягли в свої машини Тіхановського і потрапили під руку громадян. "Це провокація", - встиг промовити Тіхановський.

Громадяни почали засуджувати жінку, через яку все почалося, а та відвернулася і показала їм свій зад.

Кілька десятків людей пройшли до будівлі обласного управління МВС, де їм повідомили, що Тіхановського і ще дев'ятьох громадян затримали для розгляду.

Контент недоступний

Як повідомляє видання Hrodna.life, співробітника міліції, який постраждав під час збору підписів на Радянській площі, доставили в обласну лікарню швидкої допомоги. Лікарі виявили у міліціонера забій передньої черевної стінки, але не шпиталізували.

До лікарів, за даними видання, звернувся ще один співробітник міліції, але жодних тілесних ушкоджень у нього не виявили.

Копирайт изображения Ruslan Kulevich/Hrodna.life

Неочікуваний лідер

Олександр Лукашенко претендує на шостий президентський термін.

Президентську кампанію в Білорусі називали передбачуваною поки про свій намір поборотися за пост очільника держави не заявили банкір Віктор Бабаріко, дипломат і творець білоруського "Парку високих технологій" Валерій Цепкало і блогер Тіхановський, якого формально відсунули зараз на роль помічника своєї дружини. Саме вона претендує на статус кандидата.

Офіційних опитувань про популярність можливих кандидатів не проводять, але команда Тіхановського лідирує в інтернет-рейтингах та опитуваннях незалежної преси.

"Вибух популярності Тіхановського показує, що потенціал невдоволення правлінням Лукашенка потужний, - вважає аналітик "Білоруських новин" Олександр Класьковський. - Автор YouTube "Країна для життя" вміло зачіпає потрібні струни в душах тих, кому набридла безнадія існування за Лукашенка. Зараз у багатьох, схоже, настрій "хоч би хто, аби не Лукашенко".

Тіхановському 41 рік, приблизно 15 років він займався підприємництвом в сфері фільмування. Відеоблог "Країна для життя" він створив навесні минулого року.

Кліпи з такою ж назвою - "Країна для життя" - поширювало і білоруське телебачення. На відміну від офіційних телевізійних, кліпи Тіхановсього на YouTube-каналі розповідали про корупцію, панування чиновників, невдоволення людей.

Під час поїздок по білоруських містах Тіхановський збирав у трансляціях людей, які різко висловлювалися про чинну владу. Відео під назвою "Жінка сказала всю правду про Лукашенка з міста Глибоке" зібрало приблизно 900 тисяч переглядів. Блог Тіхановського став популярним.

Блогера, який збирав навколо себе незадоволених, затримали за звинуваченням в організації несанкціонованих масових заходів. 6 травня його засудили на 15 діб адміністративного арешту.

За повідомленнями правозахисників, окрім Тіхановського, приблизно 100 його прихильників і учасників трансляцій по всій країні зазнали затримань, штрафів та адміністративних арештів.

Копирайт изображения Ruslan Kulevich/Hrodna.life Image caption До лікарів у Гродно звернулися двоє співробітників міліції, повідомили ЗМІ

Перебуваючи під арештом, Тіхановський отримав ще два адміністративних строки за "масові заходи" під час трансляцій - ще на 30 діб, відбувати їх його можуть змусити в будь-який час.

У Мінську сперечаються про Тіхановського, популярність якого, схоже, затьмарила білоруську опозицію, помірних та радикальних критиків влади.

Блогер не асоціює себе з опозиційними рухами, хоча брав участь в організованих опозицією акціях проти інтеграції з Росією наприкінці минулого року і брав інтерв'ю для свого каналу в опозиційних лідерів Миколи Статкевича та Павла Северинця.

Тіхановський зазначає, що виступає проти ворожнечі з Росією, що в Білорусі "немає жодних бандерівців", готових до войовничого націоналізму. Він каже про мирні протести, але не виключає, що, домагаючись свого, людям доведеться вийти на площі.

Експерти відзначають, що Тіхановський не сформулював чітку політичну програму. А сам блогер в інтерв'ю пояснює, що ає за мету не прихід до влади, а хоче "повернути народу право вибору", право на гідне життя.

Копирайт изображения Ruslan Kulevich/Hrodna.life

"В нас конституція не під жінку"

Інтерв'ю Тіхановського російському "Комерсанту" Олександр Лукашенко в п'ятницю прокоментував так: "Це нібито незалежна газета в Росії. Але ми знаємо, хто її фінансує... Нібито інтерв'ю бере в одного шолудивого, інакше не назвеш, який тут ходить, кричить по Мінську переважно, та й в інших містах. Але ми знаємо, на чиїх машинах він їздить, хто його фінансує".

"Він навіть не кандидат в президенти, за дружину там дбає. Розуміє ж, що за дружину ніхто не проголосує в Білорусі, - додав він. - У нас конституція не під жінку. І у нас суспільство не дозріло для того, щоб голосувати за жінку. Тому що у нас за конституцією президент має сильну владу".

Раніше Лукашенко пообіцяв жорстко розібратися з блогерами та каналами, які критикують владу і "поширюють фейки".

Виступаючи в п'ятницю на Мінському тракторному заводі, Лукашенко пригрозив кандидату Віктору Бабаріку: "Йому час подумати, де буде працювати після виборів". Він також натякнув, що має компромат щодо можливого кандидата Цепкало, який колись працював помічником Лукашенка: "Потрібно - скажемо, але ми не хочемо займатися цим компроматом".

Хто з претендентів збере встановлені законом 100 тисяч підписів на свою підтримку і кого зареєструють суперником Лукашенка, стане відомо на початку липня.

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