Корабель Space X з астронавтами здійснив успішну стиковку з МКС

Копирайт изображения NASA Image caption Так виглядав корабель Space X на відстані в кілька десятків метрів від МКС

Корабель SpaceX з американськими астронавтами Дугласом Герлі та Робертом Бенкеном здійснив успішну стиковку з Міжнародною космічною станцією (МКС).

Екіпаж NASA подорожував до МКС у кораблі Dragon, який створила компанія Ілона Маска SpaceX. Вперше в історії космічних польотів людини це зробила приватна компанія.

Тепер обидва астронавти приєднаються до американсько-російського екіпажу, який зараз працює на МКС.

Перед стиковкою астронавти отримали достатньо часу для відпочинку і долучилися до традиції американських астронавтів - обрали назву своєму кораблю.

Дуглас Герлі і Роберт Бенкен вирішили назвати його "Capsule Endeavour" ("Капсула Прагнення").

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"Ми обрали Endeavour з кількох причин. Перша - через це неймовірне прагнення, з яким NASA, SpaceX та США працювали від закінчення програми шатлів ще в 2011 році. Інша причина - трохи більш особиста для Боба та мене. Ми обидва здійснили свої перші польоти на шаттлі Endeavour, і використовувати цю назву для нас значить дуже багато", - пояснив астронавт Герлі.

Шаттл Endeavour припинили використовувати дев'ять років тому з рештою шатлів NASA. Його назвали на честь корабля Endeavor, яким командував британський дослідник Джеймс Кук під час подорожі до Австралії та Нової Зеландії наприкінці XVIII сторіччя.

Як відбувався запуск

Запуск пілотованого корабля компанії SpaceX з двома американськими астронавтами, Дугласом Герлі та Робертом Бенкеном, успішно відбувся у суботу.

Ракета-носій Falcon 9 здійняла в небо Crew Dragon близько 22:20 за київським часом.

Перший ступінь ракети відділився приблизно через три хвилини після старту, а приблизно на 10-ій хвилині польоту він, як і планували, повернувся на спеціальну платформу SpaceX в Атлантичному океані.

Запуск Crew Dragon відбувся з другої спроби. Спершу його планували на вечір 27 травня, але виліт довелося скасувати через негоду.

Астронавти 49-річний Роберт Бенкен і 53-річний Дуглас Герлі почуваються добре. У космосі вони здійснять останні випробування дітища компанії SpaceX, які дозволять переконатись, що Crew Dragon - безпечний для людей космічний транспорт.

Астронавти проведуть на станції від 30 до 110 днів, а сам корабель Crew Dragon, за планами, незабаром поверне на Землю інших астронавтів, що перебувають на МКС.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Компанія Ілона Маска SpaceX стала першою приватною компанією, яка розробила корабель для польотів астронавтів

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