Протести в США: Трамп хоче оголосити "Антифа" терористами

Копирайт изображения Getty Images

У майже 40 американських містах у вихідні запровадили комендантську годину у зв'язку з безперервними протестами після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда.

У неділю президент США Дональд Трамп заявив, що США оголосять рух "Антифа" терористичною організацією. Він вважає, що заворушення організовані саме "Антифа" та "іншими радикальними лівими угрупуваннями".

"США будуть вважати "Антифа" терористичною організацією", - написав Трамп у Twitter.

Рух "Антифа", про який згадує Трамп - це групи людей, які є опонентами чинного президента США, його міграційної політики, а також виступають проти неонацизму та расизму.

Водночас губернатор штату Міннесота Тімоті Волц заявив, що підозрює прибічників переваги білої раси та наркокартелі в організації насильства у Міннеаполісі, звідки протести поширилися на всю країну.

Протести в США спалахнули після того, як в понеділок у Міннеаполісі, штат Міннесота, під час арешту загинув афроамериканець. Джорджу Флойду було 46 років. Коли правоохоронці витягли його з машини і вирішили заарештувати, він не чинив опору.

Поліцейський Дерек Шовін притиснув коліном йому шию до землі, хоча Джордж казав, що задихається, і благав не вбивати. Проте поліцейський продовжував притискати йому шию коліном кілька хвилин, чоловік помер.

Шовіна та трьох його колег звільнили з поліції і в понеділок він має постати перед судом.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Акція протесту в Міннеаполісі, штат Міннесота

Комендантську годину запровадили в Міннеаполісі, Вашингтоні, Лос-Анджелесі, Майамі, Портленді, Сан-Франциско, Чикаго, Атланті, Індіанаполісі, Філадельфії та інших містах.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Палають крамниці у Лос-Анджелесі

У штаті Міннесота та Лос-Анджелесі оголошено повну мобілізацію Нацгвардії.

Копирайт изображения Getty Images

Загибель Джорджа Флойда спровокувала протести щонайменше в 30 містах.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Поліцейські в Вашингтоні під час проведення протестів вишикувалися вздовж периметру Білого дому

На вихідних в декількох містах акції протесту перетворилися на погроми і супроводжувалися мародерством.

Копирайт изображения Getty Images

Протестуючі громили магазини і поліцейські автомобілі, а також кидали в поліцейських пляшки із запальною сумішшю.

Копирайт изображения AFP Image caption Дівчинка протестує разом з батьками

У Нью-Йорку щонайменше 20 поліцейських машин спалили, затримані десятки учасників акцій протесту.

Копирайт изображения Getty Images

У низці штатів поліція застосувала проти протестуючих сльозоточивий газ і гумові кулі. Понад 1300 людей затримали по всій країні під час акцій протесту.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Протест в Атланті

Комендантська година в Лос-Анджелесі оголошена з 20:00 до 5:30 за місцевим часом. Мер міста Ерік Гарсетті сказав, що для нього нинішня ситуація - найскладніший момент з часу лос-анджелеського бунту в 1992 році. Тоді заворушення спалахнули після виправдовувального вироку для білих поліцейських, які побили під час затримання афроамериканця Родні Кінга.

Копирайт изображения Getty Images

Копирайт изображения Getty Images

Копирайт изображения Getty Images Image caption Затримання в Лос-Анджелесі

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що смерть Флойда "наповнила серця американців жахом, гнівом і сумом".