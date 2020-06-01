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Герцог і герцогиня Кембриджські планують подати в суд на британський глянцевий журнал Tatler за статтю про Кейт. Вони вважають, що стаття сповнена упередженими, сексистськими твердженнями про її тіло, погляди і манери.

Йдеться про матеріал, опублікований на сайті журналу під заголовком "Катерина Велика" з підзаголовком "Як криза зробила з Кейт впливову персону".

Авторка - Анна Пастернак - простежує становлення дружини принца Вільяма від дівчини з родини середнього класу до публічної постаті.

Матеріал опублікували напередодні виходу у друк липневого накладу журналу Tatler з Кейт на обкладинці.

Як пише британський таблоїд Mail on Sunday, подружжя надіслало через своїх адвокатів вимогу до редакції журналу прибрати матеріал з онлайн-сторінки журналу.

Це дуже незвичний крок для королівської сім'ї, що вважає за краще не вступати в юридичні чвари і відповідати мовчанням на будь-які вигадки преси.

Копирайт изображения PA Media Image caption Принц Вільям з родиною на шляху до церкви в Норфолку, фото 29 квітня 2015 року

Однак, як зауважує газета Mail on Sunday, пресофіс Кенсингтонського палацу обурений твердженнями про те, що Кейт нібито почувається змученою і перебуває в пастці обов'язків після того, як принц Гаррі і Меган вирішили відмовитися від виконання королівських обов'язків.

Кенсингтонський палац минулого тижня випустив заяву, зазначивши, що стаття Tatler містить безліч неточностей і вводить в оману читачів.

Наголошується, що принц Вільям і Кейт вкрай засмучені тим, як в статті розповідають про родину батьків Кейт, про її дітей і про те, як вона стежить за своєю фігурою.

Копирайт изображения PA Media Image caption Герцог та герцогиня Кембриджські з дітьми на День народження королеви у 2019 році

Зокрема, авторка статті проводить паралель між фігурами Кейт та матері Вільяма принцеси Діани, яка страждала на булімію.

Mail on Sunday цитує неназване джерело в оточенні королівської родини, яке так прокоментувало статтю в Tatler: "Це вкрай жорстокий, болючий випад. Жахливе читво; найгірший прояв сексизму та присоромлення".

"Цей матеріал сповнений брехні. Немає жодного слова правди в твердженні про те, що герцогиня відчуває себе змученою під гнітом обов'язків, як і в тому, що герцог божеволіє від Кароль Міддлтон. Це дикість і цілковита неправда", - наголошує джерело.

У матеріалі Tatler міститься фраза про те, що Вільям зациклений на матері Кейт Кароль, бо бачить в ній "матусю", якої йому все життя не вистачало.

"Іронічно, що журнал, який любить королівська родина, їй так нашкодив", - повідомило джерело.

Авторка матеріалу "Катерина Велика" Анна Пастернак - внучата племінниця письменника Бориса Пастернака.

Вона не вперше пише про королівську родину: в 1994 році Анна Пастернак опублікувала біографічну книгу "Любов принцеси" про роман принцеси Діани та Джеймса Г'юїтта.

Вона також авторка документального роману "Лара" про Ольгу Івінську, який вийшов 2016 року. Івінська - кохана Пастернака, яка надихнула його на створення образу Лари в романі "Доктор Живаго".

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