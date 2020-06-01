Принц Вільям і Кейт хочуть судитися з журналом Tatler через статтю "Катерина Велика"
Герцог і герцогиня Кембриджські планують подати в суд на британський глянцевий журнал Tatler за статтю про Кейт. Вони вважають, що стаття сповнена упередженими, сексистськими твердженнями про її тіло, погляди і манери.
Йдеться про матеріал, опублікований на сайті журналу під заголовком "Катерина Велика" з підзаголовком "Як криза зробила з Кейт впливову персону".
Авторка - Анна Пастернак - простежує становлення дружини принца Вільяма від дівчини з родини середнього класу до публічної постаті.
Матеріал опублікували напередодні виходу у друк липневого накладу журналу Tatler з Кейт на обкладинці.
Як пише британський таблоїд Mail on Sunday, подружжя надіслало через своїх адвокатів вимогу до редакції журналу прибрати матеріал з онлайн-сторінки журналу.
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Це дуже незвичний крок для королівської сім'ї, що вважає за краще не вступати в юридичні чвари і відповідати мовчанням на будь-які вигадки преси.
Однак, як зауважує газета Mail on Sunday, пресофіс Кенсингтонського палацу обурений твердженнями про те, що Кейт нібито почувається змученою і перебуває в пастці обов'язків після того, як принц Гаррі і Меган вирішили відмовитися від виконання королівських обов'язків.
Кенсингтонський палац минулого тижня випустив заяву, зазначивши, що стаття Tatler містить безліч неточностей і вводить в оману читачів.
Наголошується, що принц Вільям і Кейт вкрай засмучені тим, як в статті розповідають про родину батьків Кейт, про її дітей і про те, як вона стежить за своєю фігурою.
Зокрема, авторка статті проводить паралель між фігурами Кейт та матері Вільяма принцеси Діани, яка страждала на булімію.
Mail on Sunday цитує неназване джерело в оточенні королівської родини, яке так прокоментувало статтю в Tatler: "Це вкрай жорстокий, болючий випад. Жахливе читво; найгірший прояв сексизму та присоромлення".
"Цей матеріал сповнений брехні. Немає жодного слова правди в твердженні про те, що герцогиня відчуває себе змученою під гнітом обов'язків, як і в тому, що герцог божеволіє від Кароль Міддлтон. Це дикість і цілковита неправда", - наголошує джерело.
У матеріалі Tatler міститься фраза про те, що Вільям зациклений на матері Кейт Кароль, бо бачить в ній "матусю", якої йому все життя не вистачало.
"Іронічно, що журнал, який любить королівська родина, їй так нашкодив", - повідомило джерело.
Авторка матеріалу "Катерина Велика" Анна Пастернак - внучата племінниця письменника Бориса Пастернака.
Вона не вперше пише про королівську родину: в 1994 році Анна Пастернак опублікувала біографічну книгу "Любов принцеси" про роман принцеси Діани та Джеймса Г'юїтта.
Вона також авторка документального роману "Лара" про Ольгу Івінську, який вийшов 2016 року. Івінська - кохана Пастернака, яка надихнула його на створення образу Лари в романі "Доктор Живаго".
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