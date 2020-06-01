Коли почнеться тепле літо в Україні

Копирайт изображения Василь Фіцак

Попри календарний початок літа тепла погода так і не прийшла в Україну, а у Карпатах взагалі випав сніг. Коли ж почнеться справжнє літо?

"Двадцятий травень у XXI столітті виявився найхолоднішим, тому метеорологічне літо до столиці так і не завітало", - відзначають у Центральній геофізичній обсерваторії.

Копирайт изображения УНІАН Image caption 1 червня справжнє літо в Україні так і не почалося

"У перший день календарного літа, думав, буде хоча би градус тепла, але температура 0 градусів і падає сніг", - пише 1 червня гірський рятувальник Василь Фіцак.

Він додав до свого допису фото занесеної снігом обсерваторії на вершині гори Піп Іван Чорногірський, де розташований пошуково-рятувальний пост.

У понеділок зранку в горах хмарно та вітряно.

Не набагато тепліше і в інших регіонах України - все через циклон, який прийшов з півдня.

Через дощі Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про підвищення рівня води у річках на заході та півночі.

Копирайт изображения Чорногірський пошуково-рятувальний пост Image caption Так було в горах у неділю: туман, сніг та мороз

А також можливе затоплення заплав та сільськогосподарських угідь.

Похолодало і в Києві, де 1-2 червня температура не буде підніматися вище 12-14 градусів тепла та дощитиме.

"1 червня скрізь буде вогко, парасолі не забувайте, взуття - відповідне, омивачі скла та "двірники" перевірте, дистанцію на дорозі і соціальну дистанцію в магазинах - тримайте", - попереджає синоптик Наталія Діденко, яка також радить не ховати далеко теплі речі.

Найхолодніше, за її словами, буде у західній та північній Україні, тоді як на півдні та сході погода буде відчутно тепліша.

Коли стане тепло?

Копирайт изображения УНІАН Image caption Таким був червень у Києві минулого року

Справжнє літо в Україні очікують з 5 червня - тоді, за даними Гідрометцентру, навіть на півночі температура підніметься вище 20 градусів тепла.

А загалом червень має бути теплим - середня температура буде 18-22 градусів тепла, що на 1-1,5 градусів тепліше від звичайних показників за попередні роки.

Наталія Діденко ж каже, що поступово теплішатиме вже з 3 червня.

"Потепління поступове почнеться з середи. А психологічну позначку +20 градусів і вище будемо ловити на віконних та автомобільних термометрах і скидати з плечей зайвий остогидлий гардеробний вантаж 6, 7, 8, 9 червня", - написала синоптик.

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