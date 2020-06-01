Як рятують найрідкісніших приматів у світі

Копирайт изображения KFBG Image caption Самці хайнанських гібонів чорні, а самиці - золотого кольору. Вчені виявили нову пару цих рідкісних тварин

Вчені виявили нову пару найрідкісніших приматів у світі - хайнанських гібонів. Це дає надію на те, що вид може вижити і не зникнути повністю.

Ці тварини вимирають через вирубку лісів та браконьєрів, їхня популяція залишилася лише на китайському острові Хайнань.

У 1950-х роках хайнанських гібонів нараховувалося ще близько 2 тисяч, але вже у 1970-х роках вони майже зникли - їхня кількість впала до десятка.

Але в останні роки хайнаньских гібонів нараховували до понад 30 тварин, які жили у п'ятьох окремих родинах.

Щоб відновити популяцію знадобилося кілька десятків років та Проєкт збереження хайнанських гібонів, який ведуть "Ферма Кадурі та Ботанічний сад Гонконгу".

Ця організація займається збереженням рідкісних видів тварин у Азії.

"Буде невимовно сумно, якщо дощові ліси Хайнаню втратять цих прекрасних тварин та їхній чудовий спів", - каже Філіп Ло, один з керівників проєкту.

Хайнанські гібони видають протяжні "співи", щоб позначити свою територію.

А пари дорослих гібонів, які розмножуються, навіть утворюють "дуети" та "співають" разом.

Саме такий "дует" і почули селяни неподалік лісу, де оселилися двоє гібонів, що відділилася від основної популяції минулого року.

Це означає, що самець і самка утворили стабільну пару.

Зазвичай родини гібонів складаються з самця, двох самиць та їхнього потомства.

Вчені вважають появу нової родини дуже важливим етапом процесу збереження тварин.

Філіп Ло каже, що хайнанські гібони залишаються найбільш рідкісними приматами у світі, але тепер є надія, що вони зможуть уникнути вимирання та відновлять велику популяцію.

За словами вченого, нова пара - це "гарні новини, які мають надихнути колег, що займаються збереженням тварин".

Проєкт збереження хайнанських гібонів стартував у 2003 році, коли їхня популяція нараховувала лише 13 особин та дві родини.

Вчені вивчали поведінку приматів, а також висаджували тисячі дерев, щоб забезпечити їм їжу та прихисток.

Всього у світі існує близько 20 видів гібонів, які живуть у регіоні від Індії до Борнео.

Майже всі види під загрозою вимирання через знищення лісів, нелегальних мисливців та контрабанду тварин.

Лише у Китаї за останні роки зникло два види рідкісних гібонів.

Хайнанські гібони за класифікацією Міжнародного союзу охорони природи вважаються "тваринами у критичній небезпеці".

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!