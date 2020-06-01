Копирайт изображения Флорівський монастир Image caption Флорівський монастир на Подолі

У столиці України за минулу добу зареєстрували 58 нових випадків захворювань на Covid19, а у старовинному Флорівському жіночому монастирі стався спалах хвороби.

Як повідомив мер Києві Віталій Кличко, за останні кілька днів у монастирі захворіли десятки монахинь, вісім з них госпіталізували.

"Велика кількість хворих у Подільському районі Києва зумовлена спалахом захворювання у Флорівському жіночому монастирі. Там коронавірус за останні кілька днів виявили загалом у 26 служниць. 8 монахинь потрапили до лікарень столиці", - заявив Віталій Кличко.

За словами мера міста, монастир закрили на карантин й там проводять дезінфекцію.

Копирайт изображения Флорівський монастир

Флорівський монастир розташованих в історичній частині Подолу поблизу Контрактової площі. Він є популярним туристичним об'єктом столиці поруч з Андріївським узвозом.

Флорівський монастир підпорядковується УПЦ Московського патріархату.

Раніше у Києві спалах хвороби ставався у кількох чоловічих монастирях столиці та у Києво-Печерській лаврі, де перехворіли майже двісті людей.

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