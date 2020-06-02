Протести в США. Експертиза довела, що Джордж Флойд помер внаслідок вбивства
Згідно з результатами офіційного розтину смерть Джорджа Флойда, який помер під час затримання поліцією в Міннеаполісі, настала внаслідок механічної асфіксії і має розглядатися як вбивство.
Раніше до такого висновку прийшла і незалежна судмедекспертиза, яку провели на прохання родичів Флойда.
В офіційному висновку причиною смерті назвали "зупинку серця, ускладнену діями поліції з упокорення, обмеженням рухів і здавленням шиї".
У ньому також наводяться дані про наявність захворювання серця і вживання наркотиків незадовго до смерті.
Джордж Флойд помер після того, як поліцейські при затриманні повалили його на землю, одягли на нього кайданки, а один з них - Дерек Шовін - кілька хвилин натискав йому коліном на шию, попри слова затриманого про те, що він задихається.
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Відомо, що поліцію викликав власник місцевої крамниці, який заявив, що Флойд пішов, розплатившись фальшивою купюрою.
Відеозапис, на якому поліцейський тисне коліном на шию 46-річного афроамериканця, попри його слова "Я не можу дихати", викликала акції протесту, зіткнення з поліцією та акти насильства в десятках американських міст.
У понеділок найняті родиною Флойда патологоанатоми Майкл Бейден і Алісія Вілсон заявили, що Флойд помер на місці затримання в результаті припинення припливу крові в мозок, викликаного здавленням сонної артерії, і тиску на спину, що не дозволяло йому дихати.
"Вважаю, причиною смерті стала асфіксія через компресію шиї, це може припинити надходження кисню в мозок - і компресію спини, яка заважала зробити вдих", - заявив Майкл Бейден.
Адвокат родини Флойда в понеділок зажадав, щоб звинувачення у вбивстві висунули ще трьом поліцейським, які були присутніми під час загибелі. Їх вже звільнили з поліції, але звинувачень проти них не висували.
Поліцейського Дерека Шовіна, від чиїх дій загинув Флойд, звинувачують у вбивстві третього ступеня.
Тим часом протести в США не вщухають шостий день.
У Чикаго, Нью-Йорку, Філадельфії і Лос-Анджелесі відбуваються зіткнення активістів з поліцейськими, озброєними сльозогінним газом і капсулами з перцевим розчином.
Губернатор Міннесоти Тім Волц на прес-конференції повідомив, що ситуація в місті дещо заспокоїлася після запровадження комендантської години.
"Я не хочу говорити, що все закінчилося, але відчувається повернення оптимізму, - заявив він. - Другу ніч у нас порядок на вулицях, тиждень був дуже важким".
Протести тривають більш ніж в 75 містах, в деяких демонстрації проходять мирно, в інших деякі демонстранти спалюють будівлі і грабують крамниці.
Президент Дональд Трамп в понеділок знову зробив ряд жорстких заяв щодо демонстрантів.
До редакції телеканалу CBS потрапив запис відеоконференції Трампа з губернаторами штатів. "Ви маєте домінувати. Якщо ви не домінуєте, ви даремно витрачаєте час", - говорить Трамп на відеозаписі.
Представниця Білого дому Кейлі Макінені на пресконференції в понеділок заявила, що слова президента вирвали з контексту.
Також на записі Трамп повторює, що вважає організаторами заворушень ліворадикалів. Подібні заяви він робив і раніше.
У понеділок на східному узбережжі США демонстранти знову вийшли на вулиці, зокрема, біля будівлі Конгресу у Вашингтоні.
У Філадельфії десятки людей затримали. Поліція, судячи з відеозаписів в інтернеті, застосувала сльозогінний газ проти протестувальників, які блокували автостраду.
Тисячі людей також вийшли на акції протесту в Нью-Йорку та Балтіморі.
Влада Нью-Йорка також запровадила комендантську годину з 11 вечора до п'ятої ранку, після розгрому крамниць на Мангеттені.
Комендантську годину запровадили в багатьох містах, від Лос-Анджелеса до Філадельфії.