Протести в США. Експертиза довела, що Джордж Флойд помер внаслідок вбивства

Копирайт изображения Reuters Image caption "Я не можу дихати", - казав Флойд поліцейським перед смертю. Експертиза встановила, що він дійсно помер від асфіксії

Згідно з результатами офіційного розтину смерть Джорджа Флойда, який помер під час затримання поліцією в Міннеаполісі, настала внаслідок механічної асфіксії і має розглядатися як вбивство.

Раніше до такого висновку прийшла і незалежна судмедекспертиза, яку провели на прохання родичів Флойда.

В офіційному висновку причиною смерті назвали "зупинку серця, ускладнену діями поліції з упокорення, обмеженням рухів і здавленням шиї".

У ньому також наводяться дані про наявність захворювання серця і вживання наркотиків незадовго до смерті.

Джордж Флойд помер після того, як поліцейські при затриманні повалили його на землю, одягли на нього кайданки, а один з них - Дерек Шовін - кілька хвилин натискав йому коліном на шию, попри слова затриманого про те, що він задихається.

Відомо, що поліцію викликав власник місцевої крамниці, який заявив, що Флойд пішов, розплатившись фальшивою купюрою.

Відеозапис, на якому поліцейський тисне коліном на шию 46-річного афроамериканця, попри його слова "Я не можу дихати", викликала акції протесту, зіткнення з поліцією та акти насильства в десятках американських міст.

У понеділок найняті родиною Флойда патологоанатоми Майкл Бейден і Алісія Вілсон заявили, що Флойд помер на місці затримання в результаті припинення припливу крові в мозок, викликаного здавленням сонної артерії, і тиску на спину, що не дозволяло йому дихати.

"Вважаю, причиною смерті стала асфіксія через компресію шиї, це може припинити надходження кисню в мозок - і компресію спини, яка заважала зробити вдих", - заявив Майкл Бейден.

Адвокат родини Флойда в понеділок зажадав, щоб звинувачення у вбивстві висунули ще трьом поліцейським, які були присутніми під час загибелі. Їх вже звільнили з поліції, але звинувачень проти них не висували.

Копирайт изображения EPA Image caption Брат Джорджа Флойда Терренс Флойд доєднався до акцій протесту

Поліцейського Дерека Шовіна, від чиїх дій загинув Флойд, звинувачують у вбивстві третього ступеня.

Тим часом протести в США не вщухають шостий день.

У Чикаго, Нью-Йорку, Філадельфії і Лос-Анджелесі відбуваються зіткнення активістів з поліцейськими, озброєними сльозогінним газом і капсулами з перцевим розчином.

Губернатор Міннесоти Тім Волц на прес-конференції повідомив, що ситуація в місті дещо заспокоїлася після запровадження комендантської години.

"Я не хочу говорити, що все закінчилося, але відчувається повернення оптимізму, - заявив він. - Другу ніч у нас порядок на вулицях, тиждень був дуже важким".

Протести тривають більш ніж в 75 містах, в деяких демонстрації проходять мирно, в інших деякі демонстранти спалюють будівлі і грабують крамниці.

Копирайт изображения EPA

Президент Дональд Трамп в понеділок знову зробив ряд жорстких заяв щодо демонстрантів.

До редакції телеканалу CBS потрапив запис відеоконференції Трампа з губернаторами штатів. "Ви маєте домінувати. Якщо ви не домінуєте, ви даремно витрачаєте час", - говорить Трамп на відеозаписі.

Представниця Білого дому Кейлі Макінені на пресконференції в понеділок заявила, що слова президента вирвали з контексту.

Також на записі Трамп повторює, що вважає організаторами заворушень ліворадикалів. Подібні заяви він робив і раніше.

Копирайт изображения Reuters Image caption Демонстранти біля Білого дому

Копирайт изображения Reuters

У понеділок на східному узбережжі США демонстранти знову вийшли на вулиці, зокрема, біля будівлі Конгресу у Вашингтоні.

У Філадельфії десятки людей затримали. Поліція, судячи з відеозаписів в інтернеті, застосувала сльозогінний газ проти протестувальників, які блокували автостраду.

Тисячі людей також вийшли на акції протесту в Нью-Йорку та Балтіморі.

Влада Нью-Йорка також запровадила комендантську годину з 11 вечора до п'ятої ранку, після розгрому крамниць на Мангеттені.

Комендантську годину запровадили в багатьох містах, від Лос-Анджелеса до Філадельфії.