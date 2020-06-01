У Києві невідомий погрожував підірвати міст Метро. Його затримали

Копирайт изображения Патрульна поліція

У Києві чоловік погрожував підірвати міст Метро, поліція вже затримала зловмисника.

Повідомлення про замінування надійшло до поліції о 13:41.

Нацполіція у своєму Facebook уточнювала, що патрульні перекрили рух через міст в обох напрямках.

"Зателефонував невідомий з погрозою підірвати міст Метро. На місці події перебувають слідчо-оперативні групи головного та районного управлінь, вибухотехніки, кінологи та представники інших профільних служб", - йшлося у повідомленні.

На фото видно, що чоловік тримав у руках підозрілий пакунок.

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Близько 15.20 стало відомо, що поліція затримала чоловіка.

Заступник міністра внутрішніх справ Анатолій Геращенко нагадав, що торік інший чоловік вже намагався замінувати міст Метро.

"Особа, яка це зробила, досі перебуває під арештом і буде також покарана", - сказав заступник міністра.

Копирайт изображения Національна поліція

У зв'язку з надзвичайною ситуацією "червона гілка" метро працює тимчасово від "Академмістечка" до станції "Хрещатик" та від станції "Лісова" до станції "Дарниця".

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