Що відомо про чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро

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Міст Метро у Києві погрожував підірвати 31-річний мешканець міста Вишневе у Києво-Святошинському районі.

Про це на брифінгу після затримання зловмисника повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Чоловік не мав кримінальних проступків у минулому, лише два дрібних адміністративних правопорушення.

Він стояв на мосту з підозрілим пакунком і пультом в руці, погрожуючи підірвати міст. Чоловік сам зателефонував до поліції, своїх вимог він не назвав, але вимагав зустрічі з правоохоронцями.

Він поводився неагресивно, але був дуже збудженим. Судячи з усього, чоловік не був під дією наркотичних речовин чи в стані алкогольного сп'яніння, але, щоб підтвердити це, знадобиться додаткова експертиза.

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"Говорив незв'язні речі, якихось вимог не було, тому коли була слушна нагода, спрацював спецпідрозділ, його відволікли і він був затриманий", - повідомив Крищенко.

Після затримання виявилося, що чоловік мав при собі не вибухівку, а муляж - в пакеті була земля та балон з проводами.

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Тому поліція відкрила провадження через неправдиве повідомлення про замінування.

Зараз з чоловіком працюють правоохоронці та бригада психіатричної допомоги.

Мотиви чоловіка поки незрозумілі, однак він скаржився на проблеми в родині.

Що сталося?

Повідомлення про те, що невідомий намагається підірвати міст Метро надійшло до поліції близько 14:00, вже о 15:20 чоловіка затримали.

Поліція оточила район, тимчасово перекрила рух транспорту через міст.

Зараз метро працює в штатному режимі, автомобільний рух відновили.

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