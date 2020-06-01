Відпочинок у Туреччині став реальністю: для українських туристів відкривають кордони

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Туреччина відкриває кордони для іноземних туристів, в тому числі для українців, та відновлює регулярні пасажирські перевезення з Україною з 1 липня.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в розмові з українським колегою Дмитром Кулебою, повідомляє пресслужба МЗС.

Міністр запевнив, що Туреччина "створить всі необхідні умови для безпечного відпочинку українських громадян влітку".

Українська влада вже заявила, що має намір відновити закордонні авіаперевезення з 15 червня.

Окрім Туреччини, приймати туристів влітку попри коронавірус вирішили в Греції, на Кіпрі та навіть в Іспанії - країні, яка особливо сильно постраждала від COVID-19.

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