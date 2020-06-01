Відпочинок у Туреччині став реальністю: для українських туристів відкривають кордони
Туреччина відкриває кордони для іноземних туристів, в тому числі для українців, та відновлює регулярні пасажирські перевезення з Україною з 1 липня.
Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в розмові з українським колегою Дмитром Кулебою, повідомляє пресслужба МЗС.
Міністр запевнив, що Туреччина "створить всі необхідні умови для безпечного відпочинку українських громадян влітку".
- Коли Україна відкриє кордони?
- Як Європа буде відкривати кордони
- Які країни відкривають туристичний сезон
Українська влада вже заявила, що має намір відновити закордонні авіаперевезення з 15 червня.
Окрім Туреччини, приймати туристів влітку попри коронавірус вирішили в Греції, на Кіпрі та навіть в Іспанії - країні, яка особливо сильно постраждала від COVID-19.
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