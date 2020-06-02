Копирайт изображения Getty Images Image caption В українських дитсадках дітям дозволяють ходити без масках

З 1 червня в Києві офіційно поновили роботу дитсадки. Більшість батьків з нетерпінням чекали моменту, коли можна буде повноцінно працювати вдома чи вийти на роботу.

Водночас, значна частина вирішила не ризикувати і знайшла альтернативу садочкам - з початком літніх канікул діти поїхали до дідусів і бабусь.

Напередодні Міністерство охорони здоров’я оприлюднило рекомендації для дитсадків, у яких йдеться про обов’язковий температурний скринінг дітей та працівників, дезінфекцію приміщень, обмеження щодо іграшок та маски для усіх працвників.

4-річний Левко вранці розбудив маму, щоб іти в садок. Левкова мама розповідає, що на карантині є постійний зв'язок онлайн, але дітям все одно не вистачало того спілкування, до якого вони звикли.

Тому для її сина похід в садочок став очікуванням чогось неймовірного, якогось свята.

"Звичайно, що втомилися батьки, але втомилися від цього і діти. Тому емоційне полегшення від того, що дитина йде в садочок, і для дітей, і для батьків дуже важливе", - розповідає Оля Мирцало, мама Левка.

За словами Олі, було незвично, коли на вході тебе зустріли люди, обличчя яких ти звик бачити, у масках. "Але це компенсували їхні очі – сповнені надії і радості побачити дітей", - додає мама Левка.

У нових правилах садочка, розповідає Оля, їх нічого не здивувало. "Усе, що зараз робиться в садочках, робимо ми вдома: миємо і дезінфікуємо руки. Це вже не є чимось незвичним", - каже вона.

"Втомилися боятися"

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Святослав 1 червня привів сина на переповнене дітьми подвір’я приватного садка. Батьків з дітьми пускали на територію по одному. Усі дорослі – обов’язково у масках, дітям вони не потрібні.

"Заводиш дитину - їй міряють температуру безконтактним термометром (але досвід супермаркетів показує, що вони весь час всім 34 показують). Ти підписуєш згоду, дитину відводять до її групи", - розповідає батько.

У згоді, за його словами, йшлося про те, що батьки розуміють ризики від перебування дитини в колективі.

"Чи страшно? Не дуже. Ми і так досить соціально поводили себе останнім часом: користувалися таксі, громадським транспортом, ходили в магазин. По-друге, я довіряю нашому садочку і вірю, що хвору дитину одразу заберуть. Адже проблеми не потрібні нікому", - каже Святослав.

Анна 1 червня вперше після довгої перерви відвела трирічного сина Матвія в їхній державний дитсадок на Оболоні.

За її словами, на вході і дітям, і батькам поміряли температуру. "Синові не страшно, а навіть цікаво", - додає мама.

У садку, за словами мами Матвія, дітям обіцяють часто мити руки та максимально проводитимуть з ними час на вулиці. Впродовж дня дітям мірятимуть температуру, їх оглядатиме медсестра.

"Віддавати не страшно, бо вже втомились боятись. Будемо обережними наскільки це можливо в реаліях життя, але треба жити далі", - каже Анна.

Рекомендації виконали

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Є в рекомендаціях МОЗ також норми, виконання яких на практиці виглядає не дуже доречним. Так журналістка LB.ua Вікторія Герасимчук описує ситуацію з державним садочком свого сина: біля центрального входу в садок, у якому кожна група має свій окремий вхід, скупчення батьків з дітьми.

"Всім треба проходити в садочок через центральний вхід, оскільки там стоїть працівник садочка з безконтактним термометром. А МОЗ же дав рекомендації всім міряти температуру перед входом до садочка", - написала Вікторія у Facebook.

На вулиці безконтактні термометри зазвичай не показують точної температури тіла, але рекомендації МОЗ виконали.

"Щодо того, які є варіанти. До карантину ми заходили через свій окремий вхід і перед входом до групи заміряли температуру ртутним термометром (їх в садочку багато)", - пише Вікторія і додає, що за рекомендаціями МОЗ можна користуватися ртутними термометрами, їх лише треба дезінфікувати.

Що кажуть в дитсадках?

Повернення в дитсадки стало випробуванням не лише для дітей та їхніх батьків, але й для нянь і вихователів. Адже їм треба виконувати рекомендації Міністерства охорони здоров’я, які в них також викликають запитання.

Власниця приватного дитячого садочка Наталія Кияк розповідає, що після карантину з 25 дітей до садочка захотіли повернутися лише десятеро.

"Наша територія дозволяє комфортне розміщення цих 10 дітей, з ними працюватиме двоє вихователів. Невідомо поки що, чи справлятиметься одна няня", - розповідає вона.

За словами Наталії, садок несе значні фінансові витрати, але дотримується усіх рекомендацій МОЗ."Дуже затратною є дезінфекція. Ми закупили спеціальний килимок на вході, який будемо дезінфікувати, дезінфектор для рук, дві кварцові лампи, мийні засоби, паперові рушники", - каже директорка садка.

Поки що для Наталії незрозуміло, як поводитимуться вихователі, які мають бути в масках. Адже раніше вихователі їли з дітьми разом за одним столом.

"Босо, пусто і холодно"

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Ірина працює вихователем приватного садка в Ірпені. Вони розпочинають роботу на початку червня.

"Щодо нововведень, то паперові рушники нас не здивували, ними користувалися завжди. М’яких іграшок майже не було, тепер прибрали і решту. Килими з коротким ворсом", - розповідає вихователь.

На початку тижня дітей оглядатиме педіатр, а щоранку температурний скринінг проводитимуть працівники садочка. Зручно, щоби дітей приводили і забирали в годинний проміжок, щоби уникнути скупчення батьків біля воріт.

Відвідувати заклад, за словами Ірини, зголосилися поки що 70% дітей, інші поки вирішили зачекати або відпочивають у бабусі.

Складнощі з новими правилами можуть виникнути на етапі дистанціювання. "Діти контактують, вони скучили один за одним, вони вважають, що це нормально обійматися, коли давно не бачився", - хвилюється за це Ірина.

Ще більше запитань у Лесі — і щодо дистанції, і щодо дезінфекції. "У мене самої руки сохнуть від дезінфектора, а що буде у дітей від його частого використання? А випари від дезінфекції?" – запитує Леся, вихователька з багаторічним стажем.

Садок у Київській області, у якому вона працює, запрацює лише в середині червня. "Босо, пусто і холодно. Купа розчарування", - так описує Леся свої враження після того, коли прибрала у своїй групі більшу частину іграшок.

"Розчаровуєшся від того, що прийдуть діти, а я буду як Цербер чи Горгона розтягувати їх в різні кути? Ми усюди ходили парами, як бути тепер?", - розмірковує вихователька про рекомендації дистанціювання від МОЗ.

Батьки, діти, яких пішли у дитсадки після карантину, сходяться на думці, що між ними і вихователями має бути цілковита довіра, але усі зацікавлені в тому, щоб залишатися здоровими.

Оля Мирцало, мама Левка, цілковито довіряє садочку свого сина: "Довіра має продовжувати рух суспільства. Ми довіряємо, значить, ми з цим справимося".

"Це те, власне, чого не було у нас в загальній компанії, яку проводила держава. Було багато недовіри. А довіра є ключовим, щоб зрозуміти, куди ми йдемо і що робити далі", - каже Оля.

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