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За перші 17 годин роботи камер фіксації порушень правил дорожнього руху у Києві зафіксували понад 35 тис. інцидентів.

Про це на своєму Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Всього зафіксували 35 762 події. З них поліція відпрацювала понад 5 тис..

"Лідери перегонів: Mercedes рухався містом зі швидкістю 208 км/год та BMW проїхав три камери поспіль зі швидкістю 200 км/год, тож водій отримає 3 штрафи", - заявив Аваков.

Система автоматичної фіксації порушень ПДР запрацювала в Україні з 1 червня.

У Києві і області працюватимуть 50 камер, а до кінця року їхня кількість по всій країні має зрости до 700.

Система за номером авто визначає власника, на якого буде виписаний штраф. Його відправлятимуть порушнику рекомендованим листом за місцем реєстрації впродовж трьох днів або через інші сервіси.

За перевищення швидкості на понад 20 км/год передбачений штраф у 255 гривень, за перевищення на понад 50 км/год - 510 гривень. Розмір штрафу буде вдвічі меншим, якщо сплатити його протягом 10 днів із моменту отримання повідомлення.

На оскарження штрафу дається 10 днів, а на оплату - 30.

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