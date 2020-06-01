Україна запустила пасажирське залізничне сполучення. Випуск новин

  • 1 червня 2020

У випуску 1 червня:

  • Пасажирські потяги зрушили з українських вокзалів. Чи безпечно подорожувати залізницею?
  • Масштабні заворушення у США після вбивста темношкірого поліцейськими. Під гарячу руку потрапив і Дональд Трамп.
  • Відновлення навчання у школах. Нові реалії та суворі правила для учнів і вчителів.
  • І скандальна стаття про Вільяма та Кейт. Британська королівська родина хоче подавати до суду проти журналу Tatler.

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