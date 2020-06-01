Україна запустила пасажирське залізничне сполучення. Випуск новин
У випуску 1 червня:
- Пасажирські потяги зрушили з українських вокзалів. Чи безпечно подорожувати залізницею?
- Масштабні заворушення у США після вбивста темношкірого поліцейськими. Під гарячу руку потрапив і Дональд Трамп.
- Відновлення навчання у школах. Нові реалії та суворі правила для учнів і вчителів.
- І скандальна стаття про Вільяма та Кейт. Британська королівська родина хоче подавати до суду проти журналу Tatler.
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
І підписуйтеся на наш Youtube-канал!