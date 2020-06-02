Спека на карантині - радість чи спокуса? Погляд з Британії

1 червня у Сполученому Королівстві - черговий етап пом'якшення карантинних обмежень.

Запрацювали деякі класи англійських початкових шкіл, автосалони, відкриті ринки і відновилися кінні перегони, хоч і без глядачів.

У понеділок, який газети назвали "днем свободи", синоптики підтвердили те, що закриті на карантин британці підозрювали всю весну: вона була рекордно сонячна і тепла.

Чим пояснюють цю аномальну погоду синоптики - і як вона позначилася на вимозі до людей тримати соціальну дистанцію?

Про це кореспондентка ВВС News Україна Ірена Таранюк розповідала в програмі "Факти" з Оксаною Гутцайт на телеканалі ICTV.

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