Спека на карантині - радість чи спокуса? Погляд з Британії
1 червня у Сполученому Королівстві - черговий етап пом'якшення карантинних обмежень.
Запрацювали деякі класи англійських початкових шкіл, автосалони, відкриті ринки і відновилися кінні перегони, хоч і без глядачів.
У понеділок, який газети назвали "днем свободи", синоптики підтвердили те, що закриті на карантин британці підозрювали всю весну: вона була рекордно сонячна і тепла.
Чим пояснюють цю аномальну погоду синоптики - і як вона позначилася на вимозі до людей тримати соціальну дистанцію?
Про це кореспондентка ВВС News Україна Ірена Таранюк розповідала в програмі "Факти" з Оксаною Гутцайт на телеканалі ICTV.
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