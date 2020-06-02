Масові протести в США: чи може Трамп кинути на їх придушення армію? Випуск новин 02.06.2020
У випуску 02.06.2020:
- Подробиці зі США: протести проти загибелі афроамериканця Джорджа Флойда поширюються країною. Чого хочуть протестувальники? Чи може Дональд Трамп кинути проти американських громадян військо? Включення позаштатної кореспондентки з Нью-Йорка;
- Расова нерівність як давня болячка Америки: аналіз кореспондента ВВС;
- Чи правда, що бідні мають менше шансів подолати коронавірус, ніж багаті? Дослідження науковців з Оксфорда показує, що соціально-економічний чинник важливий, хоч і не вирішальний;
- Слони також жертви пандемії: немає туристів у Таїланді - немає коштів їх годувати. Репортаж про міграцію безробітних слонів у рідні селища їхніх погоничів.
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