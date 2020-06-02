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Президент США Дональд Трамп погрожує застосувати армію через заворушення, які охопили американські міста після вбивства афроамериканця Джорджа Флойда.

"Я відправляю тисячі й тисячі важко озброєних солдатів, військовослужбовців та правоохоронців, щоб припинити заворушення, грабунок, вандалізм, напади та безладне знищення майна", - сказав президент США.

Протести через смерть Джорджа Флойда тривають у США шостий день поспіль, у низці міст запроваджена комендантська година. Згідно з даними офіційної експертизи, він помер внаслідок асфіксії, викликаної діями поліцейського, якого тепер звинувачують у вбивстві.

Під час виступу у Вашингтоні Трамп зазначив, що "всі американці були справедливо розлючені та обурені смертю Джорджа Флойда", але заявив, що його пам'ять не має заглушати "розлючений натовп".

Він описав сцени мародерства та насильства в столиці в неділю як "тотальну ганьбу".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дональд Трамп зробив фото з Біблією біля пошкодженої церкви у Вашингтоні невдовзі після того, як з цієї місцевості вигнали демонстрантів

Дональд Трамп звинуватив у протестах "професійних анархістів" та антифашистську групу "Антифа". У неділю він заявив, що має намір оголосити "Антифа" терористичною організацією.

Президент США також закликав міста та штати розгорнути Національну гвардію "в достатній кількості, щоб ми панували на вулицях". Наразі для боротьби з заворушеннями задіяли вже 16 тисяч службовців Нацгвардії.

"Якщо місто чи штат відмовляться вживати необхідних дій ... тоді я розгорну військових Сполучених Штатів і швидко вирішуватимуть проблему. Я хочу, щоб організатори цього терору помітили, що їм загрожують суворі кримінальні покарання", - зазначив Дональд Трамп.

Заяву Трампа вже розкритикували демократи. Джо Байден, ймовірний суперник Трампа на виборах заявив, що той "використовує американських військових проти американського народу".

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Чи має Трамп право на залучення військових у цій ситуації?

Відповідно до закону Posse Comitatus Act, ухваленому в 1878 році, збройні сили не можуть діяти всередині країни без дозволу Конгресу. Але Трамп, за його власними словами, має намір використовувати закон Insurrection Act, ухвалений в 1807 році. Раніше його ніколи не застосовували в США.

"Я мобілізую всі ресурси, і цивільні, і військові, щоб припинити безлади і мародерство", - заявив він в понеділок, а себе назвав "президентом закону і порядку".

В окрузі Колумбія, де знаходиться Вашингтон і який керується федеральним урядом, Трамп вже наказав залучити військових.

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